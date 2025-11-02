هجوم أوكراني بالمُسيّرات يشعل النيران في ناقلة نفط ويلحق أضرارا بميناء توابسي

جاء الهجوم على المنفذ الجنوبي للنفط الخام والمنتجات المكررة في روسيا بعد يوم من إعلان تجار بأن الشحنات المغادرة من الميناء سترتفع في تشرين الثاني، مما يعني أن أي تعطل ستكون له تداعيات سلبية على تدفق الصادرات.
وذكرت الإدارة عبر تطبيق تيليغرام "سقطت شظايا طائرات مُسيّرة على ناقلة نفط في ميناء توابسي مما أدى إلى وقوع أضرار بالهيكل العلوي لسطح الناقلة".
وأضافت "اندلع حريق على متن الناقلة وجرى إجلاء الطاقم".
ويضم الميناء محطة توابسي النفطية ومصفاة توابسي التابعة لشركة روسنفت، واللتين استُهدفتا بطائرات مسيرة أوكرانية عدة مرات العام الحالي.
ونشرت قنوات إخبارية روسية وأوكرانية غير رسمية على تطبيق تيليغرام صورا تُظهر محطة وناقلة نفط تشتعل فيها النيران ليلا، وأفادت باشتعال عدة حرائق في محيط الميناء.
ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل.
