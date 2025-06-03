هزات أرضية تتحول إلى أكبر عملية هروب من السجون في تاريخ باكستان

وذكر ضياء الحسن لانجار، وزير العدل بإقليم السند، في تصريح للصحفيين من موقع الحادث، أنه تم السماح لمئات السجناء بالخروج إلى فناء السجن بسبب الزلازل.
وأضاف: "ساد الذعر هنا بسبب الزلازل"، مشيرًا إلى أن السيطرة على حشد من نحو ألف شخص كانت صعبة للغاية.
وأوضح أن عملية الهروب بدأت قبيل منتصف الليل مساء الاثنين، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
وأشارت الشرطة إلى أن السجناء انتزعوا أسلحة من الحراس، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار، ثم تمكنوا من اقتحام البوابة الرئيسية للسجن.
وقال الوزير لانجار إن هذه الواقعة تُعد واحدة من أكبر عمليات الهروب في تاريخ باكستان، مشيرًا إلى أن السجن يقع في حي سكني وصناعي فقير في منطقة مالير بكراتشي، أكبر مدن باكستان.
من جانبه، أفاد غلام نبي ميمون، قائد شرطة إقليم السند، بأن معظم السجناء الفارين متهمون بجرائم بسيطة، مثل إدمان المخدرات.
وأضاف أن تبادل إطلاق النار أسفر عن مقتل سجين واحد على الأقل، وإصابة ثلاثة من موظفي السجن.
أما مراد علي شاه، رئيس وزراء إقليم السند، فأكد أنه تم إلقاء القبض على نحو 80 سجينًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن السماح بخروج السجناء من الزنازين كان خطأ فادحًا.
ووجّه شاه تحذيرًا إلى السجناء الفارين، قائلاً إنهم "سيواجهون تهمًا مشددة ما لم يسلموا أنفسهم"، وأضاف:"ستتحول الجرائم البسيطة إلى قضايا كبرى مثل الإرهاب".
سكاي نيوز
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