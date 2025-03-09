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هل قاد تلميذ ماهر الأسد معركة الساحل السوري ؟

ينحدر غياث دلا من عائلة تقيم في بلدة بيت ياشوط بريف اللاذقية
ينحدر غياث دلا من عائلة تقيم في بلدة بيت ياشوط بريف اللاذقية
 
الأحد، 09-03-2025 11:15 ص
الوكيل الإخباري-  برز اسم العقيد السابق في قوات نظام بشار الأسد، غياث دلا كقائد لعمليات شنها مسلحون مرتبطون بالنظام السابق، في محافظتي طرطوس واللاذقية على الساحل السوري ضد قوات الأمن والجيش بسوريا.اضافة اعلان


ويعد غياث دلا من أبرز الأسماء المرتبطة بالنظام السوري، حيث برز في معارك ساحل سوريا، خصوصًا في محافظتي طرطوس واللاذقية. ينحدر دلا من عائلة علوية في بلدة بيت ياشوط بريف اللاذقية، وقد انضم إلى صفوف الجيش في سن مبكرة، حيث خدم في اللواء 42 بالفرقة الرابعة تحت قيادة ماهر الأسد.

غالبًا ما يُعتبر دلا "تلميذ" ماهر الأسد، وذلك بسبب دوره المحوري في تنفيذ سياسات القمع، ومنها المشاركة في مجزرة داريا 2012 ومعركة المليحة 2014 التي شهدت تدمير البلدة بالكامل. في 2017، أسس دلا قوات "الغيث" التي ضمت مقاتلين أغلبهم من الطائفة العلوية، وشاركت في معارك ضد المعارضة في دمشق وريفها.

بعد اندلاع الثورة السورية، ارتكب دلا العديد من المجازر بحق المدنيين، ما أكسبه سمعة "دموية". وقد تم إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية لدوره في قمع الثورة، بينما لا يزال اسمه يرتبط بالقمع والنزاع في سوريا.

وكالات
 
 
gnews

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