 
الثلاثاء 2024-12-17 02:50 ص
 

هل يتواجد ماهر الأسد في العراق؟.. بغداد ترد

بشار الاسد وماهر الأسد
بشار الاسد وماهر الأسد
الثلاثاء، 17-12-2024 01:35 ص

الوكيل الإخباري-    مع تداول أنباء بشأن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية، كشفت بغداد حقيقة تلك المزاعم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «الأنباء التي تتحدث في مواقع التواصل الاحتمالي عن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية عارية عن الصحة»، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار من مصادرها الرسمية.

كان الشقيق الأصغر للرئيس السابق، قائد الفرقة الرابعة المدرعة التي اتهمها ناشطون معارضون سوريون بالقتل والتعذيب والابتزاز والاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى إدارة مراكز اعتقال خاصة بها. وهو يخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية.

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أين ماهر الأسد؟

اختفى ماهر خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، فيما قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه وصل إلى روسيا.

وبحسب تقرير سابق لرويترز ، فان ماهر الاسد فر الى العراق ومنها الى روسيا.

وفي العام الماضي، أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة اعتقال دولية بحق ماهر الأسد، إلى جانب شقيقه واثنين من جنرالات الجيش، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 
gnews

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