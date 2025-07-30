الأربعاء 2025-07-30 09:46 ص
 

هيئة روسية: عدد توابع زلزال كامتشاتكا وصل إلى 30

هيئة روسية: عدد توابع زلزال كامتشاتكا وصل إلى 30
خطوط النشاط الزلزالي
 
الأربعاء، 30-07-2025 08:43 ص
الوكيل الإخباري-   قالت هيئة الجيوفيزياء التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم إنه تم تسجيل 30 هزة أرضية إضافية في أعقاب الزلزال الرئيسي الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا الأربعاء.اضافة اعلان


وأضافت الهيئة في منشور على تيليغرام أن الهزات تراوحت شدتها بين درجتين وخمس درجات.
 
 
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