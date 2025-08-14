واتساب: روسيا تحاول حظر التطبيق

وبدأت روسيا في تقييد بعض مكالمات تيليغرام وواتساب، متهمة المنصتين، المملوكتين لشركات أجنبية، بعدم مشاركة المعلومات مع جهات إنفاذ القانون في قضايا تتعلق بالاحتيال والإرهاب.
وقال تطبيق واتساب في بيان:
"واتساب خدمة تتعلق بالخصوصية، ومشفّرة من المرسل إلى المتلقي، وتتحدى محاولات الحكومة لانتهاك حق الناس في الاتصال الآمن. ولهذا السبب، تحاول روسيا حظره عن أكثر من 100 مليون مواطن روسي."
