واتساب: روسيا تحاول حظر التطبيق

الوكيل الإخباري- قال تطبيق واتساب إن روسيا تحاول منع خدماته لأن منصة التراسل، المملوكة لشركة "ميتا بلاتفورمز"، تمنح الناس الحق في الاتصال الآمن، وتعهد بمواصلة محاولة توفير الخدمات المشفّرة في روسيا. اضافة اعلان





وبدأت روسيا في تقييد بعض مكالمات تيليغرام وواتساب، متهمة المنصتين، المملوكتين لشركات أجنبية، بعدم مشاركة المعلومات مع جهات إنفاذ القانون في قضايا تتعلق بالاحتيال والإرهاب.



وقال تطبيق واتساب في بيان:

"واتساب خدمة تتعلق بالخصوصية، ومشفّرة من المرسل إلى المتلقي، وتتحدى محاولات الحكومة لانتهاك حق الناس في الاتصال الآمن. ولهذا السبب، تحاول روسيا حظره عن أكثر من 100 مليون مواطن روسي."