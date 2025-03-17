وزارة الصحة اللبنانية: 7 قتلى جراء الاشتباكات على الحدود مع سوريا

وقالت الوزارة في بيان إن "حصيلة تطورات اليومين الأخيرين على الحدود اللبنانية السورية أدت إلى استشهاد 7 مواطنين وجرح اثنين وخمسين آخرين"، موضحة أن 6 منهم قضوا الاثنين، بينما قتل فتى يبلغ 15 عاما الأحد.
وبدأ التوتر ليل الأحد على الحدود وفق ما قال مصدر أمني لبناني، إثر دخول "ثلاثة عناصر من الأمن العام السوري إلى الأراضي اللبنانية في بلدة القصر، حيث تعرضوا لإطلاق نار من أفراد عشيرة تنشط في مجال التهريب"، ما أسفر عن مقتلهم.
واتهمت وزارة الدفاع السورية الأحد حزب الله "بخطف 3 من عناصر الجيش السوري على الحدود اللبنانية (...) قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم"، الأمر الذي نفاه حزب الله "بشكل قاطع".
وفي منشور على منصة إكس الاثنين، اعتبر عون أن "ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر، ولن نقبل باستمراره".
وأضاف "أعطيتُ توجيهاتي للجيش اللبناني بالردّ على مصادر النيران".
وتجدّدت الاشتباكات مساء الاثنين في منطقة حوش السيد علي الحدودية وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
وأعلن الجيش اللبناني تعرض "منطقة حوش السيد علي - الهرمل لقصف مركّز من الجانب السوري"، مضيفا أن وحداته قامت بالرد "على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة".
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