وزارة العدل الأمريكية تنشر معلومات حول "مراسلات كلينتون"

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها قررت نشرت معلومات متعلقة بالتحقيقات في قضية رسائل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون التي واجهت اتهاما بسوء التعامل مع معلومات سرية.



وأشارت المدعية العامة باميلا بوندي في بيان لها، أمس الاثنين، إلى أن وزارة العدل قررت الاستجابة إلى طلب السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي "نشر المعلومات المتعلقة بالتحقيق الفاشل للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي في سوء التعامل مع المعلومات السرية للغاية من جانب هيلاري كلينتون خلال فترة توليها منصب وزير الخارجية".



وأكدت بوندي في البيان أن "وزارة العدل ملتزمة بالكامل بالشفافية وستواصل دعم جهود الكونغرس لضمان محاسبة المسؤولين في الحكومة الفدرالية".

اضافة اعلان



يذكر أن هيلاري كلينتون التي شغلت منصب وزير الخارجية الأمريكية بين 2009 و2013 خضعت للتحقيقات بسبب استخدامها بريدها الالكتروني الشخصي في أثناء أداء مهامها.



وبعد إنجاز التحقيقات في عام 2016 أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي آنذاك جيمس كومي أن التحقيق توصل إلى الاستنتاج بأن تعامل كلينتون مع المعلومات السرية كان "فيه إهمال"، لكنه أوصى بعدم توجيه أي تهم جنائية رسمية إلى كلينتون بسبب عدم وجود أي "نوايا إجرامية" من وراء تصرفاتها.