وزير الخارجية الألماني: الإجراءات الإسرائيلية في غزة غير متناسبة

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، يوم الأربعاء، إن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في مدينة غزة "غير متناسبة"، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل الدولتين من خلال المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.





وأكد أن "أي حل لا يمكن فرضه من الخارج"، موضحًا أن ألمانيا ستدرس ردود فعلها على الأحداث الجارية في غزة بالتنسيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك خيارات فرض عقوبات.



وفي موازاة ذلك، دعا فاديفول الدول الأوروبية إلى زيادة دعمها العسكري والمالي لأوكرانيا، بعد تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي قال فيها إن كييف قادرة على استعادة جميع أراضيها المحتلة من روسيا.



وأضاف، في مقابلة مع إذاعة "دويتشلاندفونك":

"بإمكاننا تحقيق المزيد إذا نفّذت الدول الأوروبية جميع ما وعدت به أوكرانيا منذ فترة طويلة. علينا دراسة الخيارات المالية والعسكرية الأخرى المتاحة أمامنا."



وكان ترامب قد أكد، يوم الثلاثاء، أن روسيا تواجه "مشكلات اقتصادية كبيرة"، داعيًا أوكرانيا إلى التحرك سريعًا لاستعادة أراضيها. وهي تصريحات وصفها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأنها "تحول كبير."



لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الكلمات ستُترجَم إلى خطوات عملية في السياسة الأميركية، مثل فرض عقوبات جديدة مشددة على موسكو، خاصةً وأن ترامب سبق أن اقترح تنازل أوكرانيا عن أراضٍ من أجل تحقيق السلام.