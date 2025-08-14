وزير الخارجية البريطاني يدعو لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر شمالي دارفور

وشدد لامي على أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، داعياً جميع الأطراف إلى وقف العنف فوراً، واحترام الهدنة الإنسانية، وضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق.
وأكد، أن المملكة المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان إيصال المعونات لمن هم في أشد الحاجة إليها.
-
أخبار متعلقة
-
فرض قيود على حركة الطيران جنوب غرب روسيا
-
وصف سعودي غير مسبوق لرئيس وزراء الكيان
-
مصدر أمريكي: ترامب قد يزور إسرائيل الشهر المقبل
-
رويترز: رئيس الموساد يزور قطر لإحياء محادثات غزة
-
وزارة الدفاع التركية: أنقرة ستساعد دمشق بأنظمة أسلحة ومعدات بموجب اتفاق
-
العراق يدين تصريحات الاحتلال بشأن رؤية إسرائيل الكبرى
-
مسيّرات أوكرانية تتسبب بحرائق في منطقتين روسيّتين واشتعال مصفاة نفط
-
واتساب: روسيا تحاول حظر التطبيق