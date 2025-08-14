الخميس 2025-08-14 07:35 م
 

وزير الخارجية البريطاني يدعو لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر شمالي دارفور

الخميس، 14-08-2025 06:48 م
الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن الوضع الإنساني في الفاشر، شمالي دارفور، متدهور، مؤكداً أن هجمات قوات الدعم السريع على المدنيين ومخيمات النازحين، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى، في حين يمنع إغلاق الطرق خروج مئات الآلاف الذين يواجهون المجاعة.اضافة اعلان


وشدد لامي على أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، داعياً جميع الأطراف إلى وقف العنف فوراً، واحترام الهدنة الإنسانية، وضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق.

وأكد، أن المملكة المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان إيصال المعونات لمن هم في أشد الحاجة إليها.
 
 
