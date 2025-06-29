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وزير الخارجية الفرنسي: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو
 
الأحد، 29-06-2025 10:46 ص
الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن بلاده مصممة على الاعتراف بدولة فلسطين.اضافة اعلان


ووصف بارو في تصريح صحفي لقناة "إل سي آي" الفرنسية، الليلة الماضية، أن فقدان الفلسطينيين في غزة لأرواحهم أثناء توزيع الغذاء بأنه "عار ويمس كرامة الإنسان"، مؤكدًا أن "فرنسا وأوروبا مستعدتان للمساهمة في ضمان توزيع الغذاء في غزة".

وأكد أنه لا مبرر لاستمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، قائلًا: "مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين؛ سيحدث هذا في إطار عمل مشترك يشجع جميع الأطراف على تهيئة الظروف التي تمكن من قيام هذه الدولة".

وينفذ الاحتلال، بمساعدة أميركية ومن دون إشراف الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية، خطة لتوزيع مساعدات محدودة منذ 27 أيار الماضي، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات، ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعًا أو رمياً بالرصاص.

ووفق المصادر الطبية، بلغت حصيلة الشهداء الذين ارتقوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات قرب مراكز التوزيع منذ 27 أيار، نحو 549 شهيدًا، وأكثر من 4066 مصابًا.

وكانت النرويج وإيرلندا وإسبانيا قد أعلنت في 22 أيار 2024، اعترافها رسميًا بدولة فلسطين اعتبارًا من 28 من الشهر نفسه.

كما اعترفت 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا، بولندا، تشيكيا، رومانيا، سلوفاكيا، المجر، إدارة جنوب قبرص الرومية، والسويد.

وتعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة.

بترا
 
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