وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين

وكانت أستراليا وكندا وبريطانيا قد أعلنت، الأحد، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وذلك عشية استئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بقيادة السعودية وفرنسا.
وتتجه الأنظار إلى عشر دول أخرى أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، ليصل عدد الدول التي تعترف بها إلى 159 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة.
