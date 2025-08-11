وزير دفاع إسرائيل يهدد خامنئي: اخرج من المخبأ وانظر للسماء

وكتب كاتس على موقع "إكس" معلقًا على صورة نشرتها إيران لكبار المسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، الذين من "المقرر تصفيتهم".
وعلق كاتس ردًا على الصورة: "أقترح على الديكتاتور الإيراني خامنئي، أنه عندما يخرج من الملجأ، أن يرفع بين الحين والآخر نظره إلى السماء، ويصغي جيدًا لأي طنين".
وأضاف: "أولئك من قتلوا في عملية 'الزفاف الأحمر' في انتظاره"، في إشارة إلى عملية الاغتيالات الإسرائيلية التي طالت عددًا من كبار قادة الحرس الثوري والعلماء الإيرانيين.
أما بالنسبة للطنين، فيقصد كاتس صوت الطائرات دون طيار، التي تصدر طنينا خافتًا عند التحليق، وتستخدمها إسرائيل لتنفيذ الاغتيالات.
سكاي نيوز
-
