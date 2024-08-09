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وكالة: بحرية إيران تتسلم صواريخ مضادة للسفن لا يمكن رصدها

9 صواريخ إيرانية يمكنها أن تصل إسرائيل
9 صواريخ إيرانية يمكنها أن تصل إسرائيل




 

الجمعة، 09-08-2024 12:54 م

الوكيل الإخباري-   تسلمت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عددًا كبيرًا من صواريخ كروز الجديدة المضادة للسفن، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن بحرية الحرس الثوري تسلمت، بناءً على أمر من القائد الأعلى لهذه القوات، عددًا كبيرًا من صواريخ كروز الجديدة المضادة للسفن.

وقالت وكالة "تسنيم" إن "الصواريخ الجديدة لبحرية الحرس الثوري تملك قدرات مثل رأس حربية شديدة الانفجار لا يمكن رصدها".

وبحسب الوكالة، تعد هذه الصواريخ من فئة صواريخ كروز، حيث يؤدي تأثير كل منها إلى إحداث أضرار جسيمة وغرق مدمرات العدو.

يُشار إلى أن لدى إيران منظومة صواريخ يمكنها أن تصل إلى إسرائيل، ومن بينها صاروخ "سجيل" الذي يستطيع قطع أكثر من 17 ألف كيلومتر في الساعة وبمدى يصل إلى 2500 كيلومتر.

كذلك تمتلك إيران صاروخ "خيبر"، ويصل مداه إلى 2000 كيلومتر، وهو مجهز برأس حربي شديد الانفجار يزن 1500 كيلوغرام، في حين تُصعّب سرعته الفائقة من القدرة على اعتراضه وتدميره.

أما صاروخ "الحاج قاسم"، فيبلغ مداه 1400 كيلومتر ويحمل اسم قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ويمكن اعتباره أول صاروخ باليستي إيراني تكتيكي يعمل بالوقود الصلب ويمكنه الوصول إلى إسرائيل.

 

سكاي نيوز عربية

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