وول ستريت جورنال: إسرائيل أبلغت واشنطن قبل دقائق من استهداف قطر

الأربعاء، 10-09-2025 05:29 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل دقائق فقط من تنفيذ هجوم صاروخي استهدف قافلة في قطر، دون أن تكشف بدقة عن موقع الهجوم.اضافة اعلان


ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن قواتهم رصدت عملية إطلاق الصواريخ واستدلوا منها على الهدف المحتمل. وأضافت أن قائد القيادة المركزية الأميركية كان في طريقه إلى القاهرة عندما علم بالهجوم.
 
 
