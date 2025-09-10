وول ستريت جورنال: إسرائيل أبلغت واشنطن قبل دقائق من استهداف قطر

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن قواتهم رصدت عملية إطلاق الصواريخ واستدلوا منها على الهدف المحتمل. وأضافت أن قائد القيادة المركزية الأميركية كان في طريقه إلى القاهرة عندما علم بالهجوم.
