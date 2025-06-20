يمكنها تدمير مفاعل فوردو .. ما هي قنابل GBU-57؟

بي 2 (B-2 Spirit) هي قاذفة استراتيجية شبحية أميركية دخلت الخدمة عام 1997، وتتميّز بقدرتها على التسلل إلى أعماق الدفاعات الجوية دون كشفها، وفقًا لسلاح الجو الأميركي.
قادرة على حمل قنابل نووية وتقليدية، بينها GBU-57.
تُعد من أكثر الطائرات تطورًا وسرية.
ثمن الواحدة منها يزيد على 2 مليار دولار، حسب شركة "نورثروب غرومان" المصنعة.
قنابل GBU-57: الوحش الكاسر للتحصينات
مصمّمة لاختراق التحصينات العميقة، مثل مفاعل فوردو المدفون على عمق يزيد عن 80 مترًا.
الوزن: أكثر من 13,000 كغ
الطول: أكثر من 6 أمتار
تحتوي على 2400 كغ من المتفجرات شديدة القوة
غلاف فولاذي خارق ومقدّمة مخروطة
نظام توجيه بالأقمار الصناعية (GPS)
مزودة بصمام تفجير ذكي يسمح لها بالانفجار داخل الهدف بعد اختراقه
قادرة على اختراق نحو 60 مترًا من الخرسانة المسلحة أو الصخور الصلبة
بسبب ضخامتها، لا تستطيع قاذفة B-2 حمل أكثر من قنبلتين فقط في الطلعة الواحدة، داخل حجرتي السلاح الداخلية.
سكاي نيوز
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