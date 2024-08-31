5 قتلى و46 إصابة بضربة أوكرانية على بيلغورود (فيديو)

وجاء في منشور للحاكم على قناته بتلغرام "ببالغ الحزن توفي شخص نتيجة سقوط قذيفة بشكل مباشر على سيارة، أتقدم بخالص العزاء لعائلة الفقيد وأحبائه، إنها خسارة لا تعوض.. وبحسب المعلومات الأولية فقد أصيب 37 مدنيا بجروح، بينهم 6 أطفال.. وتوجهت فرق الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت الجرحى إلى المراكز الطبية .
وبعد ثوان شوهد انفجار على الجانب الآخر من الطريق.
Just lobbing MLRS rockets at civilians.
It’s a war so no tears, just understanding. pic.twitter.com/5XhHXfn68F
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