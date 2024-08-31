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5 قتلى و46 إصابة بضربة أوكرانية على بيلغورود (فيديو)

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من المصدر
السبت، 31-08-2024 09:43 ص

الوكيل الإخباري-   قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود بجنوب غربي روسيا إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 46 آخرون في هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود بجنوب غرب روسيا في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وجاء في منشور للحاكم على قناته بتلغرام "ببالغ الحزن توفي شخص نتيجة سقوط قذيفة بشكل مباشر على سيارة، أتقدم بخالص العزاء لعائلة الفقيد وأحبائه، إنها خسارة لا تعوض.. وبحسب المعلومات الأولية فقد أصيب 37 مدنيا بجروح، بينهم 6 أطفال.. وتوجهت فرق الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت الجرحى إلى المراكز الطبية .

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 وأظهر مقطع مصور نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ملتقط من داخل سيارة ويُزعم أنه يظهر الهجوم، سيارة أخرى تنفجر في أثناء تحركها على الطريق.
وبعد ثوان شوهد انفجار على الجانب الآخر من الطريق.

 

 
gnews

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