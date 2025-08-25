صحفي مصري يكشف أسباب رغبة شيرين في الابتعاد عن الفن

وتحدث محمود المملوك خلال الحلقة عن تفاصيل خاصة بشيرين عبد الوهاب، مشيرًا إلى أنها صارحته سابقًا برغبتها في اعتزال الغناء نهائيًا. وقال: "شيرين طلبت مني أن أُعلن اعتزالها عن الفن.. وأكدت لي أنها في لحظة صدق ووعي، وليست مجرد انفعال."
وأضاف: "لو أردت أن أبحث عن الترند لكانت القصة نُشرت وقتها، لكنني فضّلت احترام حالتها النفسية.. شيرين تعبت من كثرة المشاكل، ومن الناس اللي حواليها، وشايفة إن الكل عايز يستفيد منها، وهي الضحية مع أسرتها."
ورغم ذلك، أعرب المملوك عن ثقته في أن أصدقاء شيرين الحقيقيين وجمهورها لن يتركوها تعتزل، مؤكدًا: "شيرين ستعود أقوى من الأول ألف مرة."
وفي سياق حديثه، شدد المملوك على أن الإعلام يواجه "معركة وعي" في زمن أصبحت فيه الإشاعة قادرة على إسقاط دول وزعزعة استقرار مجتمعات، مضيفًا أن الصحفي الحقيقي يجب أن يتحلّى بالوعي والرقابة الذاتية فيما ينشره، خاصة في القضايا الحساسة التي تمس الأمن القومي.
وأوضح أن مفهوم "الترند" لا يجب النظر إليه كأمر سلبي أو جريمة، بل هو انعكاس لما يهم الجمهور، مثلما تُوضع أبرز الأخبار على الصفحة الأولى، مشيرًا إلى أن المصداقية تبقى الأساس لأن نشر خبر غير صحيح عن وفاة شخص أو ترشيحه لمنصب كبير يُعد كارثة إعلامية.
ET بالعربي
-
