الإثنين 2025-08-25 08:51 م
 

صحفي مصري يكشف أسباب رغبة شيرين في الابتعاد عن الفن

صحفي مصري يكشف أسباب رغبة شيرين في الابتعاد عن الفن
صحفي مصري يكشف أسباب رغبة شيرين في الابتعاد عن الفن
 
الإثنين، 25-08-2025 07:39 م
الوكيل الإخباري-   خلال ظهوره في برنامج "حديث اليوم" على قناة "الحدث اليوم"، كشف الصحفي محمود المملوك، رئيس تحرير موقع القاهرة 24، أن شيرين عبد الوهاب فكرت بجدية في الابتعاد عن الساحة الفنية واعتزال الغناء نهائيًا.اضافة اعلان


وتحدث محمود المملوك خلال الحلقة عن تفاصيل خاصة بشيرين عبد الوهاب، مشيرًا إلى أنها صارحته سابقًا برغبتها في اعتزال الغناء نهائيًا. وقال: "شيرين طلبت مني أن أُعلن اعتزالها عن الفن.. وأكدت لي أنها في لحظة صدق ووعي، وليست مجرد انفعال."

وأضاف: "لو أردت أن أبحث عن الترند لكانت القصة نُشرت وقتها، لكنني فضّلت احترام حالتها النفسية.. شيرين تعبت من كثرة المشاكل، ومن الناس اللي حواليها، وشايفة إن الكل عايز يستفيد منها، وهي الضحية مع أسرتها."

ورغم ذلك، أعرب المملوك عن ثقته في أن أصدقاء شيرين الحقيقيين وجمهورها لن يتركوها تعتزل، مؤكدًا: "شيرين ستعود أقوى من الأول ألف مرة."

وفي سياق حديثه، شدد المملوك على أن الإعلام يواجه "معركة وعي" في زمن أصبحت فيه الإشاعة قادرة على إسقاط دول وزعزعة استقرار مجتمعات، مضيفًا أن الصحفي الحقيقي يجب أن يتحلّى بالوعي والرقابة الذاتية فيما ينشره، خاصة في القضايا الحساسة التي تمس الأمن القومي.

وأوضح أن مفهوم "الترند" لا يجب النظر إليه كأمر سلبي أو جريمة، بل هو انعكاس لما يهم الجمهور، مثلما تُوضع أبرز الأخبار على الصفحة الأولى، مشيرًا إلى أن المصداقية تبقى الأساس لأن نشر خبر غير صحيح عن وفاة شخص أو ترشيحه لمنصب كبير يُعد كارثة إعلامية.

ET بالعربي
 
 
gnews

أحدث الأخبار

م

أخبار محلية الملكة رانيا تلتقي فريق عمل أسبوع عمان للتصميم

حزب الاتحاد الوطني يختتم اليوم الوظيفي الثاني بتوظيف 700 شاب وشابة في الرصيفة

أخبار محلية حزب الاتحاد الوطني يختتم اليوم الوظيفي الثاني بتوظيف 700 شاب وشابة في الرصيفة

ا

أخبار محلية رئيس لجنة بلدية الكرك يتفقد سير العمل في عدد من المشاريع

التعليم العالي: منح ماجستير بريطانية للطلبة الأردنيين

أخبار محلية التعليم العالي: منح ماجستير بريطانية للطلبة الأردنيين

ل

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد أهمية الشراكة مع القطاع التطوعي

ا

أخبار محلية معرض في الرمثا للفنان نصر الزعبي بعنوان "هواجس"

بيان شديد اللهجة صادر عن الخارجية الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الخارجية الأردنية

لازاريني: لامبالاة العالم وتقاعسه عن ما يجري في غزة أمر صادم

فلسطين لازاريني: لامبالاة العالم وتقاعسه عن ما يجري في غزة أمر صادم



 
 





الأكثر مشاهدة