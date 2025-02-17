51 إصابة في أسبوع .. ضحايا الرصاص الطائش في أم درمان

الوكيل الإخباري- في أم درمان، لا تخطئ الرصاصات الطائشة أهدافها، بل تجد ضحاياها في أماكن غير متوقعة. طفل يلعب في فناء منزله، امرأة تنشر الغسيل، أو رجل يسير في شارع يظنه آمنًا. كل يوم، تضاف أسماء جديدة إلى قوائم المصابين، وكأن الحرب قررت أن تسكن البيوت إلى الأبد.



لم يعد النوم في فناء المنزل مجرد عادة في ليالي انقطاع الكهرباء، بل أصبح مخاطرة قد تكون قاتلة.



شاب من ضاحية الثورة كان مستلقيًا يحاول التقاط بعض الهواء البارد، قبل أن تمزق رصاصة طائشة قدمه".



تم نقله إلى مستشفى النو في أم درمان، حيث خضع للعلاج والتغيير على الجرح لمدة 21 يومًا. حادثة أخرى تضاف إلى قائمة الضحايا الذين يسقطون بسبب إطلاق النار العشوائي.



ويقول أحد شهود العيان من أم درمان في تصريحات صحفية: " لم يعد إطلاق النار في الهواء مجرد وسيلة للتعبير عن الفرح، بل تحول إلى كابوس يومي يهدد حياتنا. في حفلات الزفاف، والمناسبات الاجتماعية، وحتى لحظات الفرح العابر، تصبح السماء مستودعًا للرصاص الطائش. لم يعد مستغربًا أن يحمل شخصٌ رشاشًا ويفرغ مخازنه في الهواء، وكأننا نعيش في ساحة حرب دائمة."





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