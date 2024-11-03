FBI يزعم بأنه كشف تداول مقاطع فيديو مفبركة عن الانتخابات الأمريكية

الوكيل الإخباري- قال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، في بيان له، إنه اكتشف مقطعي فيديو مفبركين يتعلقان بالانتخابات الرئاسية المقبلة، يتم توزيعهما في الولايات المتحدة.



وأضاف البيان: "مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بمقطعي فيديو، يتم فيهما الزعم كذبا، بأنهما يعودان إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ويتعلقان بضمان أمن الانتخابات. في الشريط الأول، جرى القول إن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقل ثلاث مجموعات مترابطة متورطة في تزوير الانتخابات. ويدور الفيديو الثاني حول دوغلاس إيمهوف، وهو زوج نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس. مقاطع الفيديو هذه مزيفة، ولا علاقة لها بمكتب التحقيقات الفيدرالي والمعلومات الواردة فيها غير صحيحة ولا تتوافق مع الواقع".



في الأول من نوفمبر، صدر بيان مشترك عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب مدير المخابرات الوطنية ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، وفيه تم الزعم بأن بعض الأفراد الذين لديهم علاقات مع روسيا، قاموا بتلفيق مقاطع فيديو أخرى تتعلق بمخالفات وانتهاكات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة في الخامس من نوفمبر. وفيها يتنافس الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس على منصب الرئاسة.