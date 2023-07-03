تختنق أثناء البكاء .. والد الطفلة تولين يناشد بعلاجها بأسرع وقت

الوكيل الإخباري -

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تُعاني الطفلة تولين الشهبان ذات الـ 4 سنوات من كتلة خلقية باتجاه الحنجرة منذ الولادة والتي تؤثر على تنفسها أثناء الكلام والبكاء وفق والدها حمزة الشهبان .وقال والد الطفلة لـ"الوكيل الإخباري" إن الطفلة بحاجة إلى عملية لإزالة الكتلة وكان من المقرر أن تتم العملية في شهر كانون الأول الماضي في مستشفى الجامعة الأردنية إلا أنه تم تأجيلها عدة مرات .وأضاف أن إدارة المستشفى تقوم بتأجيل العملية دون مبرر إلا أن الطفلة بحاجة صحية ماسة لإجراء العملية مطالبا الجهات المعنية بالأمر إجراء العملية لطفلته بأسرع وقت ممكن .من جهتها أكدت إدارة مستشفى الجامعة الأردنية أنها تتابع الحالة الصحية للطفلة وأنه تم تأخير العملية لغايات صحية.وقالت لـ"الوكيل الإخباري" أنه سيتم تحديد العملية بأقرب وقت بالتنسيق مع الدكتور المشرف على الحالة الصحية للطفلة .