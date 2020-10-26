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الإثنين، 26-10-2020 08:05 م

البروفيسور الشحاتيت الأول بالأبحاث الأكثر تأثيرا بجامعة مؤتة

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الوكيل الاخباري - حصل البروفيسور صلحي الشحاتيت رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا الاسبق وأستاذ الكيمياء بجامعة مؤتة وللعام الثاني على التوالي على المركز الاول بتقييم اعضاء هيئة التدريس بجامعة مؤتة اصحاب الأبحاث الأكثر تأثيرا .
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يذكر ان البروفيسور الشحاتيت حاصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء العضوية الفيزيائية (1998- 2003) من جامعة نيوساوث ويلز (استراليا) والتي تحتل المركز 43، 94، 71 عالميا ضمن تصنيفات الجامعات العالمية التالية وذلك على نفقة الحكومة الأسترالية ممثلة بمجلس الابحاث الأسترالية Australian Research Council.

وهو حاصل على شهادة الماجستير في الكيمياء العضوية (1991- 1993) من جامعة اليرموك على نفقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ضمن برنامج طلبة الدراسات العليا المتفوقين؛ بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في الكيمياء (1987-1991) من جامعة اليرموك على نفقة وزارة التعليم العالي ضمن برنامج دعم طلبة المتفوقين على مستوى المحافظات.

للبروفيسور الشحاتيت إنجازات علمية متميزة على مستوى العالم فهو حاصل على تصنيف عالمي من ضمن اعلى 1% من الباحثين على مستوى الاردن ورقم 1 على مستوى جامعة مؤته حسب مقياس Scopus العالمي وحصولي على اعلى مؤشر hindex=16 بمجموع استشهاد كلي = 626 ؛ كما انه نال تصنيف عالمي من ضمن افضل 10 % من الباحثين المسجلين على مستوى العالم وبجميع التخصصات في موقع Researchgate الالماني وحصوله علىRG score=31.28 impact point = 450.4 وحصولي على hindex=16 بمجموع استشهاد كلي = 720 ؛ الحصول على تصنيف عالمي حسب موقع Google-scholar hindex= 19 بمجموع استشهاد كلي = 998؛ وايضاً حصوله على تصنيف عالمي حسب مقياس Thomson Reuters (Web of Science) hindex=16 بمجموع استشهاد كلي = 703 .

نشر البروفيسور الشحاتيت ما يزيد عن 72 بحثاً علمياً متخصصاً محكما في مجلات علمية عالمية ذات high impact factor وتعود لكبرى دور النشر العالمية مثل:American Chemical Society, the Royal Society of Chemistry, Springer, Elsevier, Taylor and Francis. .
وشارك البروفيسور الشحاتيت بما يزيد عن 35 مؤتمر عربي واقليمي ودولي بالإضافة الى العديد من ورشات العمل والندوات المحلية المتخصصة في مجالات الكيمياء المختلفة.

وحصل على 10 مشاريع بحثية مدعومة من استراليا، سنغافورة، السعودية، الأردن (صندوق دعم البحث العلمي الاردني وعمادة البحث العلمي / جامعة مؤتة)؛ وأشرف على رسالتي دكتوراه في الكيمياء العضوية الفيزيائية وتطبيقاتها (جامعة سنغافورة الوطنية وجامعة ماليزيا الوطنية) و3 رسائل ماجستير في الكيمياء (جامعة مؤتة).

كما شارك البروفيسور الشحاتيت بمناقشة 25 رسالة ماجستير في تخصصي الكيمياء والعلوم الحياتية / جامعة مؤتة؛ ومحكم خارجي للعديد من رسائل الدكتوراه وترقيات أعضاء هيئة التدريس من خارج الأردن؛ كما عمل كمحكم للمشاريع البحثية المرشحة للدعم من صندوق دعم البحث العلمي الأردني؛ ومحكم ل 28 مجلة علمية محلية واقليمية وعالمية في مجالات الكيمياء المختلفة بالإضافة الى 3 دور نشر اقليمية وعالمية.

والبروفيسور الشحاتيت عضو هيئة تحرير ل 18 مجلة علمية اقليمية وعالمية في مجالات الكيمياء والعلوم الاساسية والطبية؛ وعضو لجنة تحضيرية لأكثر من 25 مؤتمر محلي واقليمي ودولي في مجالات الكيمياء والعلوم الاساسية والطبية.

 




 

 


 

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