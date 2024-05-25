الحاج العزيز سلمان عيد المنصور الحديد في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم



قال تعالى:" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" " صدق الله العظيم "



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بقلوب مليئة بالايمان بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم الحاج العزيز (سلمان عيد المنصور الحديد ) أبو راكان

سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته ويسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان.



اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

تقدم التعازي من يوم السبت و لغاية يوم الاثنين من الساعه الرابعه عصرا

ولغايه الساعه العاشرة مساءً في جمعية القويسمه .