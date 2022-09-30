الجمعة 30-09-2022
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الجمعة، 30-09-2022 10:19 م

بحضور الشريف شاكر بن زيد، جاهة المهندس عبدالله بني هاني

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الوكيل الاخباري - جاهة كبيرة من عشائر اربد ومختلف محافظات المملكة عامة وعشيرة بني هاني خاصة على رأسها الشريف شاكر بن زيد والشريف غازي بن شاكر بن زيد، ضمت عدد من أصحاب المعالي والسعادة والشيوخ والوجهاء والأقارب والأهل والأحبة، لطلب يد الدكتورة الصيدلانية زينة كريمة المهندس عبدالكريم عطية صالح بني هاني إلى ابنهم الشاب المهندس عبدالله نجل الاستاذ والكاتب المسرحي محمد عبدالهادي بني هاني - ابو عبدالله.اضافة اعلان


حيث كان في استقبال الجاهة عدد من أصحاب المعالي والسعادة والشيوخ والوجهاء من عشائر إربد عامة وعشيرة بني هاني خاصة، حيث تقدم بطلب يد العروس وأعطى للعروسين الشريف شاكر بن زيد والأستاذ التربوي محمد حسين بني هاني ابو فراس.

الأستاذ التربوي محمد حسين بني هاني ابو فراس وجدها فرصة ليؤكد العلاقة الوثيقة التي بنى فيها الهاشميين والآباء والأجداد تاريخ الأردن المسطر في الاعتدال والوسطية والحوار ونشر قيم التسامح، والمحبة والألفة بين الناس.

مبارك للعروسين وأتم الله لهم الخير والبركة والبهجة والفرح والسرور.



 




 

 


 

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