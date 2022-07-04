الوكيل الاخباري -

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قرر مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، تسمية المهندس عبد الله بني هاني، رئيساً للجنة الثقافية الاجتماعية النقابية، في نقابة المهندسين الأردنيين.ويعمل بني هاني مدير عاماً لمؤسسة محافظتي التطوعية، وقد عمل سابقاً في وزارة الشباب، مدير لمشروع تقديم الخدمات الاجتماعية للشباب الأكثر تأثراً الممول من البنك الدولي، ومنسقاً رئيسياً لمشروع دليلكم لخدمات الاحالة والتدريب لعيش مستدام في مؤسسة نهر الأردن، ومنسقاً لمشروع سوق العمل الأردني الممول من البنك الدولي وصندوق التشغيل، والتدريب، والتعليم المهني، والتقني. ومستشاراً وعضواً في عدد من الجهات المحلية والدولية في مجالات تمكين الشباب وتنمية المجتمع.يذكر أن بني هاني حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية - نظم التكيف والتبريد من جامعة البلقاء التطبيقية - كلية الحصن الجامعية، ودرجة الماجستير في العلوم السياسية من معهد بيت الحكمة - جامعة ال البيت.