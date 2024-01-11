الخميس 11-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 11-01-2024 09:13 ص

شكر على تعازِ بوفاة والدة وزيرة التنمية

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بسم الله الرحمن الرحيم (وَبَشِّر الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إليه راجعون، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)، صدق الله العظيم.اضافة اعلان


الوكيل الإخباري- ترفع عشيرة بني مصطفى إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، أسمى آيات الشكر والامتنان، لمواساتنا وتفضلهم بتكليف معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف العيسوي، بتقديم واجب العزاء بفقيدتنا المرحومة الحاجة سميحة علي بني مصطفى والدة وزيرة التنمية الاجتماعية ، ما كان له أطيب الأثر في نفوسنا، والتخفيف من مصابنا الجلل.

كما يتقدمون بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والعرفان لأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات ولكل من قدّم لنا التعازي والمواساة، سواء من شارك بتشييع الجثمان، او الحضور إلى بيت العزاء، او من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، ويخصون رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب احمد الصفدي ، ورؤساء الوزراء السابقين، وأعضاء مجالس الوزراء والأعيان والنواب الحاليين والسابقين، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر وقادة وضباط الأجهزة الأمنية وأصحاب السعادة والعطوفة والشيوخ والوجهاء ، والسادة المحافظين ورؤساء الهيئات المستقلة ، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة، والأسرة الصحفية والإعلامية ، وكل من حضر من أبناء الأسرة الأردنية الواحدة والأهل في محافظة جرش خاصة .

سائلين المولى عز وجل ان يمتع الجميع بموفور الصحة والعافية، وأن يجنبهم كل مكروه، ويجزيهم عنا خير الجزاء.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

 




 

 


 

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