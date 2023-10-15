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الأحد، 15-10-2023 09:55 ص

عز الدين أحمد أبو الراغب في ذمة الله

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الوكيل الإخباري -

 

قال تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
"وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ". صدق الله العظيم.

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انتقل إلى رحمة الله تعالى
المرحوم بإذن الله (عز الدين أحمد أبو الراغب) 
وسيصلى عليه في مسجد الغرباء الكائن في حي أبو الراغب/ المقابلين على
صلاة الظهر والدفن في مقبرة أبو الراغب الكائنة في أم الحيران بالقرب من الشرق الأوسط.

 

تقبل التعازي للرجال والنساء في المقابلين حي أبو الراغب بمنزل المرحوم لمدة ثلاثة أيام من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً.


لكل أجل كتاب ولا نقول الا ما يرضي الله. إنا لله وإنا إليه راجعون.

 




 

 


 

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