والدة العين خولة العرموطي في ذمة الله

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- انتقلت الى رحمة الله ظهر اليوم الخميس، المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة تمام شحادة أحمد العرموطي، زوجة المرحوم بإذن الله إبراهيم نزال احمد العرموطي، والدة المهندس طلال وكمال وخليل والمرحوم داوود والمرحوم نزال والعين خولة العرموطي وعبله والمحامي شحادة.وسيشيع جثمانها الطاهر ظهر يوم غد الجمعة من مسجد نزال الكبير في جبل نزال الى مثواها الأخير في مقبرة العائلة في أم الحيران.وتقبل التعازي في منزل زوجها المرحوم ابراهيم نزال العرموطي في ام السماق للسيدات صباحا من العاشرة وحتى الثانية ظهرا، وللرجال من الساعة الرابعة وحتى العاشرة مساء اعتبارا من يوم الجمعة ولمدة ثلاث أيام.إنا لله وإنا إليه راجعون.