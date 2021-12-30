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الخميس، 30-12-2021 10:23 ص

في حادثة مؤسفة.. مُسن يتعرض لهجوم من 20 كلب ضال بوسط البلد

كلاب


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
تعرض رجل مسن لهجوم 20 كلباً ضالاً في منطقة وسط البلد فجر يوم الثلاثاء بالعاصمة عمان.

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و روى أحد المواطنين تفاصيل الحادثة لـ"الوكيل الإخباري" قائلاً ان الاقدار ساقته بذات الوقت لانقاذ المسن من هجوم الكلاب الضالة والتي طرحته ارضاً وبدأت بنهش جسمه النحيل، قبل ان يتبادر الى ذهنه بالهجوم على الكلاب بسيارته ودهس عدد منهم لانقاذ المسن حيث لم يجد طريقة افضل من تلك بسبب عدد الكلاب الكبير الذي وصل الى 20 حسب روايته.

وأضاف المواطن أن المسن كان يعاني من إصابات إثر نهش الكلاب ليده ولكنه رفض الذهاب إلى المستشفى، وفضل العودة الى منزله بمفرده ، ولم يتسن الاطمئنان على حالته الصحية بعد ذلك . 

وناشد المواطن الجهات المسؤولة بالوقوف على الحادثة واتخاذ إجراء عاجل للحد من ظاهرة الكلاب الضالة والتي قال ان العديد من المواطنين وخاصة الاطفال وطلبة المدارس يعانون منها ، مشيراً في الوقت ذاته ان هذه الظاهرة جديدة على منطقة وسط البلد المأهولة بعدد كبير من السكان.


 




 

 


 

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