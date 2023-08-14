الإثنين 14-08-2023
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الإثنين، 14-08-2023 09:22 م

منصور/بني عودة و الدمايسة/القيسي نسايب

صوووورة


الوكيل الاخباري- توجهت جاهة كبيرة من بني عودة عائلة منصور  وانسبائهم واقاربهم واصدقائهم برئاسة معالي نائب رئيس الوزراء الاسبق العين جمال الصرايرة  الى ديوان ابناء الكرك /دابوق لطلب يد الدكتورة فرح الدمايسة ليد ابنهم الدكتور محمد نبهان منصور  حيث كان باستقبال الجاهة سعادة الشيخ حماد المعايطة ومعالي وزير الداخلية مازن الفرايه  ووالد الدكتورة فرح الباشا حسين الدمايسة وعدد كبير من اصحاب المعالي والسعادة والعطوفة والشيوخ من مختلف العشائر الاردنية.

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هذا وقد رحب سعادة الشيخ حماد المعايطة بالجاهة الكريمة وانسبائهم واصدقائهم وبكامل الحضور . حيث اوكل سعادة الشيخ حماد المعايطة الرد على طلب الجاهة لمعالي قفطان شلاش المجالي ، حيث تفضل معالي جمال الصرارية بوضع فنجان القهوة وقام بطلب يد ابنتهم بعد ان تحدث عن تاريخ عائلة منصور وفلسطين وتاريخها المرتبط بتاريخ الأردن وقد أشاد معاليه بابنهم الدكتور محمد من ناحية اخلاقه وعلمه ومستواه الطبي المرموق بالمانيا ، وقد اشاد معاليه بمناقب والد العروس وحياته المهنية والاجتماعية . 

 

وقام معالي قفطان المجالي بالرد على طلب الجاهة بالقبول بعد أن عرج على أصول عائلة الدمايسة /القيسي من ظاهرية الخليل بني قيس  .وعشيرة بني عودة عائلة منصور وجذورها الضاربه في بلدة طمون قضاء نابلس والجذور التاريخيه التي تربط بين الكرك  والخليل ونابلس .


حيث أكد جميع المتحدثين على الوحدة الوطنية الاردنية والالتفاف حول الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين و ولي عهده سمو الامير حسين ابن عبدالله.


وبنهاية الجاهة قام الباشا حسين الدمايسة بشكر الجميع والامتنان لهم .

 









 





 




 

 


 

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