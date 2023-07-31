نعي فاضل .. "الحاج عمر سليم عوده المحيسن"

الوكيل الاخباري -

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تنعى عشائر الطفيله عامه ،عشائر الكلالده المحيسن خاصه، فقيدها وشيخها القامه الوطنيه الجليله الحاج عمر سليم عوده المحيسنشقيق كل من المحامي احمد سليم المحيسن والسيد عبدالجليل المحيسن ، والد كل من المرحوم لطفي وجمال وزياد ومحمد وايمن وعامر وماهر ومعتز وامل وسوسن ورنا وعبير ومنال وهنادي وهبه وهلا بعد مسيره حافله بالعطاء والخيرحيث سيتم تشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر اليوم الاثنين ٣١/٧/٢٠٢٣ في مقبرة سحاب مدفن العائلهتقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية الريحاني التعاونيه خلدا قرب مسجد الهمشري اعتبارا من اليوم الاثنين بعد صلاة العصر وحتى الساعه العاشره مساءانا لله وانا اليه راجعون