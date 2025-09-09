رسالة شكر وتقدير لإدارة مستشفيات البشير والكادر الطبي والتمريضي والاداري

الوكيل الإخباري- بعد أن منّ الله علينا بشفاء ابنتي مريم طلال السعود التي ادخلت الى مستشفى البشير بحالة طبية صعبة (العناية الحثيثة ) وأجريت لها عدة عمليات جراحية .



أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والمحبة لكل من ساهم بشفاء ابنتي ابتداء

من الدكتور غاندي العمايرة وفريقه الطبي المميز وعطوفة الدكتور فادي البرايسة والذين تابعوا الحالة منذ عملية الادخال الى المستشفى وقدموا الدعم الطبي والنفسي .



والشكر موصول الى عطوفة الدكتور علي العبداللات مدير مستشفيات البشير وعطوفة مدير مستشفى الجراحة وعطوفة مدير مستشفى الباطني الدكتور عباس القطارنة وعطوفة الدكتور باسم بدوان على الدور الانساني الذي غمرونا به وخفف علينا معاناتنا ونحن نتابع حالة ابنتنا المرضيه فهذه الكفاءات الطيبة نقف لها احتراما وتقديرا لما تحمله من هالات المعرفة والفكر والإبداع العلمي الذي تنحني له الرقاب لقيمته ومستواه الطبي

