رسالة شكر وتقدير لإدارة مستشفيات البشير والكادر الطبي والتمريضي والاداري

أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والمحبة لكل من ساهم بشفاء ابنتي ابتداء
من الدكتور غاندي العمايرة وفريقه الطبي المميز وعطوفة الدكتور فادي البرايسة والذين تابعوا الحالة منذ عملية الادخال الى المستشفى وقدموا الدعم الطبي والنفسي .
والشكر موصول الى عطوفة الدكتور علي العبداللات مدير مستشفيات البشير وعطوفة مدير مستشفى الجراحة وعطوفة مدير مستشفى الباطني الدكتور عباس القطارنة وعطوفة الدكتور باسم بدوان على الدور الانساني الذي غمرونا به وخفف علينا معاناتنا ونحن نتابع حالة ابنتنا المرضيه فهذه الكفاءات الطيبة نقف لها احتراما وتقديرا لما تحمله من هالات المعرفة والفكر والإبداع العلمي الذي تنحني له الرقاب لقيمته ومستواه الطبي
والشكر موصول لمعالي وزير الصحة على اهتمامه بالنهضة الطبية والرعاية الصحية في الاردن
والشكر لكل من تواصل معنا للإستفسار عن صحة إبنتنا سواء من زارنا بالمستشفى أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن وقف معنا أثناء تواجدنا في المستشفى فلكل واحد منهم تحية وشكر وتقدير وعرفان بالجميل لهذه المواقف الإنسانية العظيمة التي هي من شيم الشعب الأردني الأصيل
ماشاهدناه في مستشفى البشير من حفاوة الاستقبال والرعاية الطبية والمتابعة لم نشهده في المستشفيات الخاصة
" والله على ما اقول شهيد"
نسأل الله أن يحفظكم ويبعد عنكم جميع الأمراض ويدفع عنكم كل مكروه....
وحمى الله الاردن في ظل الراية الهاشمية
طلال السعود وعائلته واقاربة من الطفيلة الهاشمية وابناء حي الطفايلة
