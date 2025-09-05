الجمعة 2025-09-05 10:43 م
 

جاهة آل سرور وآل كحيل
 
الجمعة، 05-09-2025 10:21 م
الوكيل الإخباري-  توجهت جاهة كريمة من عشيرة آل سرور إلى مضارب عشيرة آل كحيل، لطلب يد كريمتهم لعريسها الشاب خالد سرور.اضافة اعلان


وقد ترأس الجاهة معالي الباشا بسام محمد النسور، فيما لبّى الطلب سعادة النائب عبد عليان المحسيري، وسط أجواء عامرة بالمحبة والتقدير، سائلين الله أن يبارك للعروسين وأن يتمم لهما على الخير.


Image1_920255222042800275266.jpg
Image2_920255222042800275266.jpg
Image3_920255222042800275266.jpg
 
 
