جاهة آل سرور وآل كحيل

وقد ترأس الجاهة معالي الباشا بسام محمد النسور، فيما لبّى الطلب سعادة النائب عبد عليان المحسيري، وسط أجواء عامرة بالمحبة والتقدير، سائلين الله أن يبارك للعروسين وأن يتمم لهما على الخير.
