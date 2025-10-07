تحذير لمستخدمي هواتف أندرويد حول العالم!

كيف تعمل الهجمات؟
يخدع الجهاز الهاتف ليظن أنه متصل بشبكة موثوقة.
يُرسل رسائل خبيثة تستغل ثغرات أمنية.
لا حاجة لتثبيت تطبيقات أو منح صلاحيات.
نصائح غوغل للحماية:
🔒 لا تتصل بشبكات غير معروفة أو مفتوحة
📵 عطّل الاتصال التلقائي بالشبكات العامة
🔄 احرص على تحديث الهاتف دوريًا
🛡️ فعّل وضع الحماية المتقدم (يتوفر تدريجيًا على أجهزة محددة)
غوغل شددت على أن الخطر لم يعد من التطبيقات فقط، بل من الشبكات نفسها، داعية المستخدمين إلى توخي الحذر من أي اتصال غير موثوق.
