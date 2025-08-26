أبل تستعد لإطلاق "watchOS 26" مع مميزات جديدة وتحسينات لتجربة المستخدم

الوكيل الإخباري- أعلنت أبل عن التحديث الرئيسي المقبل لنظام تشغيل ساعاتها الذكية watchOS 26، الذي سيصل في أيلول القادم. يشمل التحديث إعادة تصميم واجهة الزجاج السائل، إضافة تطبيق لتدوين الملاحظات، وتحسين مركز التحكم. كما ستتوفر ميزة Workout Buddy المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمستخدمي Apple Watch Series 9 أو الأحدث، لدعم تمارين الجري والقوة.

من المتوقع الكشف عن Apple Watch Ultra 3 و Apple Watch Series 11 خلال نفس الحدث.