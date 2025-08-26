الثلاثاء 2025-08-26 03:53 م
 

أبل تستعد لإطلاق "watchOS 26" مع مميزات جديدة وتحسينات لتجربة المستخدم

ى
تعبيرية
 
الثلاثاء، 26-08-2025 02:08 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت أبل عن التحديث الرئيسي المقبل لنظام تشغيل ساعاتها الذكية watchOS 26، الذي سيصل في أيلول القادم. يشمل التحديث إعادة تصميم واجهة الزجاج السائل، إضافة تطبيق لتدوين الملاحظات، وتحسين مركز التحكم. كما ستتوفر ميزة Workout Buddy المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمستخدمي Apple Watch Series 9 أو الأحدث، لدعم تمارين الجري والقوة.

اضافة اعلان


من المتوقع الكشف عن Apple Watch Ultra 3 و Apple Watch Series 11 خلال نفس الحدث.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية كشف تفاصيل العثور على جثّة الفتاة المدفونة بعمان

اررر

المرأة والجمال التنظيف المزدوج للبشرة: فوائده وأفضل طرق استخدامه

الولايات المتحدة.. القاتل الملثم يواجه عائلات ضحاياه في المحكمة

أخبار محلية إحالة ثلاث مخالفات إلى "مكافحة الفساد" و"النَّائب العام" وثقها ديوان المحاسبة لشهري أيار وحزيران

غغغ

المرأة والجمال وصفات طبيعية لترطيب ولمعان الشعر الجاف

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب "المعونة"

أخبار محلية بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب "المعونة"

عت77

فيديو منوع حصان يستجيب الى الصغير ويقترب منه

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين استمرار انتهاكات إسرائيل للأراضي السورية

يوسف الشواربة

أخبار محلية أمين عمّان يوعز بتكثيف الجهود لمكافحة ناقلات الأمراض



 
 





الأكثر مشاهدة