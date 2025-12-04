بديل "سيري" على آيفون.. إليكَ طريقة استخدام "بيربليكسيتي"

الوكيل الإخباري- أصبح بإمكان المساعد الذكي "Perplexity Voice" توفير تجربة تفاعلية متطورة تُمكّن المستخدم من البحث، وإرسال الرسائل، وحجز المواعيد، وتنفيذ المهام اليومية عبر الأوامر الصوتية.

ورغم أنه لا يحلّ محل Siri بشكل كامل بعد، إلا أنه يُعد خيارًا أسرع وأكثر ذكاءً وكفاءة، بحسب موقع توماس جايد.



خطوات تفعيل Perplexity Voice على أجهزة iOS:

تحميل التطبيق: تثبيت أحدث إصدار من "Perplexity" مجانًا من متجر التطبيقات.

فتح تطبيق Shortcuts: المتوفر افتراضيًا على أجهزة iOS.

اختيار Perplexity: من قائمة التطبيقات داخل Shortcuts أو عبر البحث عنه مباشرة.

بدء وضع الصوت: الضغط على خيار "Voice Mode" لتشغيله فورًا.

العودة للاختصارات: لتثبيت الاختصار وجعله أسرع في الوصول.

إنشاء اختصار جديد: عبر الضغط على علامة (+).

إضافة Perplexity Voice: اختيار Perplexity ثم تفعيل "وضع الصوت" من الخيارات.

تثبيت الاختصار على الشاشة الرئيسية: من خلال قائمة المشاركة > "إضافة إلى الشاشة الرئيسية".

تخصيص الأيقونة واللون: ثم الضغط على "إضافة" لتأكيد التثبيت.