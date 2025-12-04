الخميس 2025-12-04 04:59 م

بديل "سيري" على آيفون.. إليكَ طريقة استخدام "بيربليكسيتي"

اة
تعبيرية
الخميس، 04-12-2025 03:14 م

الوكيل الإخباري-   أصبح بإمكان المساعد الذكي "Perplexity Voice" توفير تجربة تفاعلية متطورة تُمكّن المستخدم من البحث، وإرسال الرسائل، وحجز المواعيد، وتنفيذ المهام اليومية عبر الأوامر الصوتية.

اضافة اعلان


ورغم أنه لا يحلّ محل Siri بشكل كامل بعد، إلا أنه يُعد خيارًا أسرع وأكثر ذكاءً وكفاءة، بحسب موقع توماس جايد.

خطوات تفعيل Perplexity Voice على أجهزة iOS:

 تحميل التطبيق: تثبيت أحدث إصدار من "Perplexity" مجانًا من متجر التطبيقات.
فتح تطبيق Shortcuts: المتوفر افتراضيًا على أجهزة iOS.
اختيار Perplexity: من قائمة التطبيقات داخل Shortcuts أو عبر البحث عنه مباشرة.
بدء وضع الصوت: الضغط على خيار "Voice Mode" لتشغيله فورًا.
العودة للاختصارات: لتثبيت الاختصار وجعله أسرع في الوصول.
إنشاء اختصار جديد: عبر الضغط على علامة (+).
إضافة Perplexity Voice: اختيار Perplexity ثم تفعيل "وضع الصوت" من الخيارات.
تثبيت الاختصار على الشاشة الرئيسية: من خلال قائمة المشاركة > "إضافة إلى الشاشة الرئيسية".
تخصيص الأيقونة واللون: ثم الضغط على "إضافة" لتأكيد التثبيت.

 

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

أخبار محلية وزير المياه: مخزون السدود حاليا لا يتجاوز 46 مليون م3

إدارة التنفيذ القضائي

أخبار محلية مديرية الأمن العام تطلق خدمة “التدقيق الأمني للمركبات” عبر الرقم الموحد "117111"

شركة زين تطلق دليل إمكانية الوصول الشامل لتهيئة مبانيها ومرافقها للأشخاص ذوي الإعاقة

أخبار الشركات شركة زين تطلق دليل إمكانية الوصول الشامل لتهيئة مبانيها ومرافقها للأشخاص ذوي الإعاقة

ياسر أبو شباب

فلسطين إعلام إسرائيلي: مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين برفح

78

فيديو منوع تورم القدمين إنذار خطير !

يث

فيديو منوع الفنان وائل شرف يكشف: في دور جديد قريبًا… مشابه أو لا لدور العقيد معتز في باب الحارة؟ ما بنعرف!

قيبث

فيديو منوع نسرٌ لافتٌ للأنظار بسبب كِبَر حجمه 😳

رئيس الديوان الملكي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني



 
 





الأكثر مشاهدة