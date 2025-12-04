يوتيوب تطلق ميزة "Recap" لتحليل عادات المشاهدة في 2025

وقالت غوغل إن التقرير يتكون من ما يصل إلى 12 بطاقة تعرض أهم القنوات والموضوعات وتطور سلوك المشاهدة، وحتى تصنيفًا لشخصية المستخدم الرقمية بناءً على الفيديوهات التي تابعها. وبدأ طرح الميزة لمستخدمي أمريكا الشمالية على أن تتوسع عالميًا خلال الأسبوع الجاري، بحسب تقرير "الإندبندنت".
يمكن الوصول إلى YouTube Recap 2025 من تطبيق يوتيوب أو عبر موقع الويب بعد تسجيل الدخول، من خلال تبويب "You" أو الرابط youtube.com/Recap. ولا تشمل الميزة حسابات الأطفال تحت 13 عامًا أو الحسابات التي أوقفت سجل المشاهدة أو فعّلت الحذف التلقائي، لأن تحليل البيانات يتطلب سجل مشاهدة كامل.
تتضمن بطاقات التقرير معلومات مثل الفيديوهات والقنوات الأكثر مشاهدة، الاهتمامات المتعمَّقَة، وتصنيف الشخصية الرقمية عبر أكثر من 11 نمطًا.
