الخميس 2025-12-04 04:59 م

يوتيوب تطلق ميزة "Recap" لتحليل عادات المشاهدة في 2025

بلا
تعبيرية
الخميس، 04-12-2025 03:02 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت يوتيوب ميزة "Recap" الجديدة التي تعرض للمستخدمين تقريرًا سنويًا عن عادات مشاهداتهم خلال 2025، بعد توسيع نطاقها من التركيز السابق على الموسيقى والألعاب إلى تغطية شاملة لتاريخ المشاهدة والاهتمامات والقنوات وأنماط المتابعة.

اضافة اعلان


وقالت غوغل إن التقرير يتكون من ما يصل إلى 12 بطاقة تعرض أهم القنوات والموضوعات وتطور سلوك المشاهدة، وحتى تصنيفًا لشخصية المستخدم الرقمية بناءً على الفيديوهات التي تابعها. وبدأ طرح الميزة لمستخدمي أمريكا الشمالية على أن تتوسع عالميًا خلال الأسبوع الجاري، بحسب تقرير "الإندبندنت".


يمكن الوصول إلى YouTube Recap 2025 من تطبيق يوتيوب أو عبر موقع الويب بعد تسجيل الدخول، من خلال تبويب "You" أو الرابط youtube.com/Recap. ولا تشمل الميزة حسابات الأطفال تحت 13 عامًا أو الحسابات التي أوقفت سجل المشاهدة أو فعّلت الحذف التلقائي، لأن تحليل البيانات يتطلب سجل مشاهدة كامل.


تتضمن بطاقات التقرير معلومات مثل الفيديوهات والقنوات الأكثر مشاهدة، الاهتمامات المتعمَّقَة، وتصنيف الشخصية الرقمية عبر أكثر من 11 نمطًا.

 

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

أخبار محلية وزير المياه: مخزون السدود حاليا لا يتجاوز 46 مليون م3

إدارة التنفيذ القضائي

أخبار محلية مديرية الأمن العام تطلق خدمة “التدقيق الأمني للمركبات” عبر الرقم الموحد "117111"

شركة زين تطلق دليل إمكانية الوصول الشامل لتهيئة مبانيها ومرافقها للأشخاص ذوي الإعاقة

أخبار الشركات شركة زين تطلق دليل إمكانية الوصول الشامل لتهيئة مبانيها ومرافقها للأشخاص ذوي الإعاقة

ياسر أبو شباب

فلسطين إعلام إسرائيلي: مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين برفح

78

فيديو منوع تورم القدمين إنذار خطير !

يث

فيديو منوع الفنان وائل شرف يكشف: في دور جديد قريبًا… مشابه أو لا لدور العقيد معتز في باب الحارة؟ ما بنعرف!

قيبث

فيديو منوع نسرٌ لافتٌ للأنظار بسبب كِبَر حجمه 😳

رئيس الديوان الملكي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني



 
 





الأكثر مشاهدة