الأربعاء 20-09-2023
الوكيل الاخباري

مذكرة لإنشاء آلية للمشاورات السياسية بين الأردن وهندوراس

وزارة التربية تكشف عن خطة بشأن المدارس

الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفيرة النمسا

اللواء الركن الحنيطي يوجه رسالة

مستشفى الملك المؤسس يوفر الخدمات الصحية والعلاجية لمليوني مواطن

بيع وشراء أكثر من 24 ألف شقة و80 ألف قطعة أرض في الأردن منذ بداية العام

اعلان صادر عن جامعة اليرموك

الضمان: صرف رواتب متقاعدي الضمان الأحد القادم

حقيقة تقديم 250 دينار للمواطنين بمناسبة العام الدراسي

محكمة أمن الدولة تؤجل النظر بقضية النائب العدوان إلى الثلاثاء المقبل

الأربعاء، 20-09-2023 12:51 م

ألمانيا تعتزم حظر مكونات شبكة الجيل الخامس الصينية

113-230150-germany-plans-ban-chinese-5g-components_700x400


الوكيل الإخباري- تسعى وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى عدم السماح باستخدام مكونات حساسة في شبكة الاتصالات النقالة من شبكة الجيل الخامس في ألمانيا، القادمة من موردين صينيين اعتبارا من مطلع يناير 2026.

وذكرت دوائر حكومية ألمانية امس الثلاثاء أن هذا الحظر الشامل الذي يجري التخطيط له سينطبق على ما يطلق عليه الشبكة الأساسية لشركات "تيليكوم" و"فودافون" و"تليفونيكا".

اضافة اعلان


ولن يقتصر هذا الحظر على المكونات التي سيتم تركيبها حديثا بل كذلك على مكونات الشبكة التي تم تركيبها بالفعل.


ونقلت هذه الدوائر القول إن الهدف من هذه الخطوة هو "تقليل الاعتماد الهيكلي على مكونات شركتي هواوي و زد تي إي في شبكة الوصول والنقل"، وذلك بحلول مطلع أكتوبر 2026.


ومن المنتظر أن يتم بشكل إضافي تطبيق حظر صارم يتجاوز المكونات الحساسة، في مناطق لها أهمية أمنية مثل برلين ومنطقة الراين والرور.


في المقابل، لن يتم الأخذ بهذه الإجراءات المشددة في المناطق الريفية التي كثيرا ما يشتكي فيها المستخدمون من ضعف الشبكة.


وتستند الحكومة الالمانية في تبريرها لهذا الحظر بشكل رئيسي إلى المخاطر التي قد تنجم عن الاعتماد بشكل كبير على الشركات الصينية التي لا تستطيع التملص من النفوذ الحكومي عليها.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0e93cc20-1f17-11ee-941e-23d1e9ab75fa

شركة ماسك تحصل على الإذن لزرع "رقاقة إلكترونية" في دماغ البشر

images-2023-04-12T224722.493

مارك زوكربيرغ يفجر مفاجأة : ميزتان مرتقبتان لواتساب !

0e93cc20-1f17-11ee-941e-23d1e9ab75fa

هام من "تيك توك" لجميع المستخدمين

2023_8_29_23_52_44_766

شاهد- روبوتات يعملون بوظيفة عمال نظافة بدلاً من البشر .. ما حقيقة الفيديو المتداول ؟

facebook-money

طريقتان لتحقيق الربح من فيسبوك

2156249

إطلاق iOS 17 وiPadOS 17 رسمياً لهواتف آيفون وأجهزة آيباد

أخبار متعلقة
dd_size__cehthjm7sxqq_xlarge

بعد اصدار آيفون 15 .. انخفاض سعر بيع آيفون 14 في الصين

image

الصين تتوسع في حظر استخدام آيفون ليشمل الحكومات المحلية وشركات الدولة

photo-1614896478149-14b73921759e

الصين تمنع اصطحاب هذا النوع من الهواتف الى العمل !

507568

الصين تكمل بناء 84 ألف محطة لشبكة الجيل الخامس

64e2edff4236040c8d097b43

روبوت موسيقي يذهل لجنة التحكيم في الصين