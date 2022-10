تحميل مجاني .. أفضل ألعاب الموبايل في 2022

الوكيل الإخباري-يتوفر على Play Store العديد من الألعاب للهاتف وأجهزة التابلت وإذا كنت تبحث عن أفضل ألعاب الأندرويد المجانية الجديدة لهذا العام 2022 علي الهاتف فمن المؤكد أنك ستواجه صعوبة كبيرة للغاية للعثور على أفضل الألعاب التى تستحق التحميل والتثبيت فربما تقوم بتحميل وتثبيت لعبة معينة وعند البدء فى التجربة على هاتفك تجد أنها لا تستحق التحميل على الإطلاق.

ونظراً للعدد الكبير من الألعاب المتوفرة على متجر جوجل بلاي سيكون من الصعب العثور على أفضل لعبة تستحق التجربة على هاتفك ، لذلك قمنا بتجميع أفضل الألعاب .



1- لعبة Beach Buggy Racing 2

هي لعبة موجهة تحديداً لمحبى ألعاب سباق السيارات على شاشة هواتف وأجهزة أندرويد ! نعم، إبدأ الأن فى تحميل وتثبيت

لعبة Beach Buggy Racing 2 للانضمام إلى مجموعة كبيرة من سائقين السيارات حول العالم . إلى جانب هذا، يمكنك عمل سابق سيارات فى الأهرامات المصرية ومن ثم تحطيم سفينة القراصنة والمختبرات الحيوية الغريبة التى عثر عليها أثناء سباق السيارات، ويمكنك إلقاء نظرة سريعة على الفيديو الخاص باللعبة الموجود على متجر جوجل بلاى لمشاهدة كيف تبدو اللعبة من الداخل قبل التحميل والتثبيت على هاتفك .



2- لعبة Children of the Light

تأتي لعبة Sky: Children of the Light فى المقدمة وهى موجه تحديداً لمحبي ألعاب المغامرات ! نعم، إذا كنت من محبى ألعاب المغامرات على هاتفك فيمكنك تجربة هذه اللعبة المجانية التى تتطلب العمل على إصدار أندرويد 8.0 فيما أعلى وأحدث من ذلك بالتالى يتوجب عليك أولاً وقبل البدء فى التحميل من معرفة إصدار أندرويد المثبت على هاتفك بحيث لا تقوم بتحميل اللعبة وبعد ذلك تكتشف أنها لا تدعم العمل على هاتفك، ويمكنك التحقق من إصدار أندرويد المثبت على هاتف من خلال الإعدادات والنقر على خيار النظام وهناك ستجد إصدار ورقم أندرويد الموجود على هاتفك.





3- لعبة Disc Drivin’ 2

نوع أخر من ألعاب السباق يقدم فكرة جديدة لمحبى هذه النوعية من الألعاب، يمكن إطلاق أسم لعبة ضرب القرص على هذه اللعبة . أنت مطالب مع هذه اللعبة بالعمل بتركيز من أجل الحصول على القرص الخاص بك . مع العلم وأثناء محاولة الحصول القرص الخاص بك ستواجه الكثير من المنحنيات الواسعة والتغيرات فى ارتفاع في البيئة إلى غير ذلك . بالتالى، يجب التركيز واتقان اللعبة جيداً للحصول على القرص الخاص بك أثناء السباق .



4- لعبة Carmageddon

واحدة من العاب السباق والاكشن والمغامرات ! نعم، يجب عليك أثناء السباق أن تصطاد فريسة أثناء السباق السريع ، تضم اللعبة أقوام أشرار للغاية يقوم بتحطيم بعضهم البعض إلى قطع مما يعطي للعبة قوة وإثارة أكثر من الألعاب الأخرى لتبدو لعبة Carmageddon مثل ألعاب المغامرات والأكشن حقاً اللعبة قوية للغاية وتحتاج إلى مهارة كبيرة وأن تتحلى بالذكاء حتى تصل إلى الهدف المطلوب وهو الفوز والانتصار على الاخر.



5- لعبة Asphalt 9

لعبة أسفلت 9 تعد من أفضل وأقوى ألعاب سباق السيارات . فإذا كنت من هواة ومحبى ألعاب سباق السيارات فهذه اللعبة موجه لك أنت شخصياً . يجب عليك الاستعداد جيداً لمواجهة أقوى وأمهر متسابقي السيارات حول العالم ، الرائع فى اللعبة أيضًا أنها تضم قائمة كبير من السيارات الهجينة التي لم تجد مثلها فى أى لعبة سباق سيارت أخرى فقط، أنت مطالب باختيار سيارتك للبدء في خوض اقوي سباق سيارات فى العالم على شاشة هاتفك الذكى أو جهازك اللوحى بنظام أندرويد .



