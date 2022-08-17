تدابير مهمة لنشر صور الأطفال على الإنترنت

الوكيل الإخباري - قالت ألكسندرا كوخ سكيبا إن نشر صور الأطفال عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تنطوي على الكثير من المخاطر.



وللحيلولة دون وقوع صور الأطفال في أيدي الغرباء، أوصت خبيرة التكنولوجيا الألمانية الوالدين بتحديد مجموعة المستبقلين، كالأهل والأصدقاء عند مشاركة الصور.



وتوفر المنصات الشائعة إعدادات أمان دقيقة تتجاوز الحساب الخاص أو العام، على سبيل المثال يمكن في حالة صور العطلات المرغوب في مشاركتها في الحالة - مؤقتاً ولمدة تصل إلى 24 ساعة – تحديد جهات الاتصال الفردية لعرض الصور.



وبوجه عام، يُوصى بتجنب نشر الصور العارية للأطفال وكذلك صورهم بملابس السباحة، وذلك تجنباً لإساءة استخدام مثل هذه الصور. كما يُفضل تغطية وجه الطفل بإيموجي "الوجه المبتسم".

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