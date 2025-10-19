الأحد 2025-10-19 03:35 م
 

النمسا تدين مايكروسوفت بانتهاك خصوصية بيانات الطلاب

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة حماية البيانات النمساوية أن منصة Microsoft 365 التعليمية انتهكت قوانين الخصوصية عبر تتبع الطلاب دون موافقتهم، واستخدام بياناتهم لأغراض الشركة.

وذكرت منظمة NOYB المدافعة عن خصوصية البيانات أن مايكروسوفت استخدمت ملفات تتبع (كوكيز) في أدوات مثل Word وExcel وPowerPoint دون الحصول على إذن، وهو ما يخالف قوانين الاتحاد الأوروبي.


🔹 قال محامي المنظمة، فيليكس ميكولاش:
"تزعم مايكروسوفت أن خدماتها التعليمية تراعي الخصوصية، لكن هذا القرار أثبت عكس ذلك".


🔹 وتواجه مايكروسوفت الآن مطالب بتوضيح ما إذا كانت تشارك بيانات الطلاب مع منصات أخرى مثل LinkedIn، مع إمكانية منع استخدام Microsoft 365 في المدارس الأوروبية إذا لم تلتزم بالقانون.

 

