كيفية تنظيف منفذ "USB-C" بسهولة وأمان

الوكيل الإخباري- تراكم الغبار في منفذ USB-C قد يؤدي لمشاكل في الشحن أو نقل البيانات. إليك الطريقة الآمنة للتنظيف:



الأدوات:

هواء مضغوط أو منفاخ يدوي

عود أسنان بلاستيكي أو أداة ناعمة

قطن + محلول تنظيف إلكترونيات (70%)

فرشاة أسنان ناعمة

🔌 أوقف تشغيل الجهاز قبل البدء.



خطوات التنظيف:

انفخ الهواء داخل المنفذ بدفعات قصيرة وزوايا مختلفة.

نظّف الحواف بلطف بعود بلاستيكي، دون لمس الدبابيس.

استخدم قطنًا مبللًا أو فرشاة ناعمة لإزالة البقايا.



للوقاية:

استخدم سدادة سيليكون أو غطاء منفذ.

تجنّب إدخال أدوات معدنية أو السوائل.

✅ التنظيف الدوري يحافظ على الأداء ويمنع الأعطال المفاجئة.

