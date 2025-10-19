الأحد 2025-10-19 03:35 م
 

كيفية تنظيف منفذ "USB-C" بسهولة وأمان

الوكيل الإخباري-   تراكم الغبار في منفذ USB-C قد يؤدي لمشاكل في الشحن أو نقل البيانات. إليك الطريقة الآمنة للتنظيف:

الأدوات:
هواء مضغوط أو منفاخ يدوي
عود أسنان بلاستيكي أو أداة ناعمة
قطن + محلول تنظيف إلكترونيات (70%)
فرشاة أسنان ناعمة
🔌 أوقف تشغيل الجهاز قبل البدء.

خطوات التنظيف:
انفخ الهواء داخل المنفذ بدفعات قصيرة وزوايا مختلفة.
نظّف الحواف بلطف بعود بلاستيكي، دون لمس الدبابيس.
استخدم قطنًا مبللًا أو فرشاة ناعمة لإزالة البقايا.

للوقاية:
استخدم سدادة سيليكون أو غطاء منفذ.
تجنّب إدخال أدوات معدنية أو السوائل.
✅ التنظيف الدوري يحافظ على الأداء ويمنع الأعطال المفاجئة.

