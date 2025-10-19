OpenAI توسّع الوصول إلى Sora 2 لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي

✨ أبرز التحديثات:
✅ الوصول عبر الويب:
لم يعد تطبيق Sora على iOS هو الوسيلة الوحيدة لإنشاء الفيديو.
يمكن الآن استخدام موقع Sora الإلكتروني على أي جهاز.
لكن ما زال رمز الدعوة مطلوبًا للدخول إلى Sora 2.
🎥 زيادة مدة الفيديو:
المدة القصوى للفيديو ارتفعت من 10 إلى 15 ثانية.
مشتركو ChatGPT Pro يمكنهم إنشاء فيديوهات حتى 25 ثانية.
🧰 لوحة القصص (Storyboard Tool):
أداة جديدة لتحرير الفيديو على الويب.
تتيح إضافة صور مرجعية، وضبط الدقة، وتغيير الأبعاد والمدة بسهولة.
💡 ملاحظات:
مستخدمو ChatGPT Plus/Pro يمكنهم الوصول إلى إصدار Sora القديم بدون دعوة.
هذه التحديثات تعكس قدرة OpenAI على توسيع البنية التحتية الحاسوبية ودعم عدد أكبر من المستخدمين.
-
أخبار متعلقة
-
النمسا تدين مايكروسوفت بانتهاك خصوصية بيانات الطلاب
-
كيفية تنظيف منفذ "USB-C" بسهولة وأمان
-
خطوة جديدة من X لمحاربة التضليل
-
"باور بانك" الليثيوم.. لماذا يجب أن تحذرها؟
-
مايكروسوفت تحبط هجمات فدية استهدفت مستخدمي "تيمز"
-
غوغل تغيّر قواعد الأمان.. الأصدقاء مفتاح استرجاع حسابك
-
تكاليف أقل.. مفاجأة في إنتاج أول هاتف آيفون قابل للطي
-
لمزيد من الراحة.. إعدادات أساسية يجب تغييرها على هواتف "أندرويد"