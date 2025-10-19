الأحد 2025-10-19 03:35 م
 

OpenAI توسّع الوصول إلى Sora 2 لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي

غتغت
تعبيرية
 
الأحد، 19-10-2025 02:32 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت OpenAI عن تحديثين رئيسيين لمنصة Sora 2، مما يجعلها أكثر سهولة في الاستخدام ويوسّع قاعدة المستخدمين.

✨ أبرز التحديثات:
✅ الوصول عبر الويب:
لم يعد تطبيق Sora على iOS هو الوسيلة الوحيدة لإنشاء الفيديو.
يمكن الآن استخدام موقع Sora الإلكتروني على أي جهاز.
لكن ما زال رمز الدعوة مطلوبًا للدخول إلى Sora 2.

🎥 زيادة مدة الفيديو:
المدة القصوى للفيديو ارتفعت من 10 إلى 15 ثانية.
مشتركو ChatGPT Pro يمكنهم إنشاء فيديوهات حتى 25 ثانية.


🧰 لوحة القصص (Storyboard Tool):
أداة جديدة لتحرير الفيديو على الويب.
تتيح إضافة صور مرجعية، وضبط الدقة، وتغيير الأبعاد والمدة بسهولة.

💡 ملاحظات:
مستخدمو ChatGPT Plus/Pro يمكنهم الوصول إلى إصدار Sora القديم بدون دعوة.
هذه التحديثات تعكس قدرة OpenAI على توسيع البنية التحتية الحاسوبية ودعم عدد أكبر من المستخدمين.

 

