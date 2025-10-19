OpenAI توسّع الوصول إلى Sora 2 لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- أعلنت OpenAI عن تحديثين رئيسيين لمنصة Sora 2، مما يجعلها أكثر سهولة في الاستخدام ويوسّع قاعدة المستخدمين.



✨ أبرز التحديثات:

✅ الوصول عبر الويب:

لم يعد تطبيق Sora على iOS هو الوسيلة الوحيدة لإنشاء الفيديو.

يمكن الآن استخدام موقع Sora الإلكتروني على أي جهاز.

لكن ما زال رمز الدعوة مطلوبًا للدخول إلى Sora 2.

اضافة اعلان



🎥 زيادة مدة الفيديو:

المدة القصوى للفيديو ارتفعت من 10 إلى 15 ثانية.

مشتركو ChatGPT Pro يمكنهم إنشاء فيديوهات حتى 25 ثانية.



🧰 لوحة القصص (Storyboard Tool):

أداة جديدة لتحرير الفيديو على الويب.

تتيح إضافة صور مرجعية، وضبط الدقة، وتغيير الأبعاد والمدة بسهولة.



💡 ملاحظات:

مستخدمو ChatGPT Plus/Pro يمكنهم الوصول إلى إصدار Sora القديم بدون دعوة.

هذه التحديثات تعكس قدرة OpenAI على توسيع البنية التحتية الحاسوبية ودعم عدد أكبر من المستخدمين.