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الأحد، 05-09-2021 12:59 م

تويتر تخطط للسماح لك بإخفاء التغريدات القديمة

ننتتت


الوكيل الإخباري - تخطط شركة تويتر لاختبار الميزات الجديدة المتعلقة بالخصوصية التي تهدف إلى منح المستخدمين تحكمًا أكبر في قوائم المتابعين ومن يمكنه رؤية التغريدات والإعجابات، في محاولة لجعل الأشخاص أكثر راحة في التفاعل والمشاركة عبر الشبكة الاجتماعية.

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وترتبط الأدوات بما يسميه المسؤولون التنفيذيون في المنصة “الخصوصية الاجتماعية”، أو كيف يدير المستخدمون السمعة والهوية عبر الخدمة.


ويتضمن هذا معلومات مثل قائمة المتابعين لشخص ما، والتغريدات التي تعجبهم، وما إذا كانت حساباتهم عامة أو خاصة.

 

ومن بين الميزات التي يتم أخذها في الاعتبار القدرة على تعديل قوائم المتابعين، وأداة لأرشفة التغريدات القديمة بحيث لا تعود مرئية للآخرين بعد فترة زمنية محددة يحددها المستخدم.


ويمكن أن يكون إخفاء التغريدات السابقة ميزة شائعة لدى الأشخاص الذين لا يريدون أن تظل تغريداتهم موجودة عبر الإنترنت، مما يوفر حلاً أسهل من حذفها يدويًا أو البحث عبر التغريدات القديمة للعثور على تلك التي لا ترغب في إرسالها.


وقالت سفيتلانا بيمكينا، الباحثة في الشركة: وجدت الأبحاث الداخلية أن العديد من مستخدمي المنصة لا يفهمون أساسيات الخصوصية. ويتفاعل هؤلاء المستخدمون بشكل أقل عبر الشبكة الاجتماعية لأنهم لا يعرفون ما الذي يمكن للآخرين رؤيته عنهم.


وأضافت: عندما لا يتم تلبية احتياجات الخصوصية الاجتماعية، فإن الناس يحدون من تعبيرهم عن أنفسهم. وينسحبون من المحادثة. وتبدأ تويتر بمطالبة الأشخاص بمراجعة ما إذا كانت حساباتهم عامة أو خاصة اعتبارًا من شهر سبتمبر.

 

ويعمل فريق الخصوصية في الشركة على العديد من المنتجات لتهدئة حالة عدم اليقين لدى المستخدم ويتم اختبار بعضها قريبًا، والبعض الآخر في مرحلة المفهوم الآن.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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