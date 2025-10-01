لحماية الخصوصية.. ملفات لا يجب تخزينها على السحابة

الوكيل الإخباري- رغم أن التخزين السحابي مريح وفعّال، إلا أن تقارير تقنية حديثة حذرت من رفع بعض الملفات عليه بسبب المخاطر الأمنية. أبرز ما لا يجب تخزينه:

الصور شديدة الخصوصية

عرضة للتسريب كما حدث في اختراق iCloud عام 2014.

الوثائق الحساسة

مثل جوازات السفر، التقارير الطبية، والمعلومات المالية.

كلمات المرور ومفاتيح التشفير

لا يجب حفظها على السحابة؛ البديل الآمن هو تطبيقات إدارة كلمات المرور.

البيانات التجارية السرية

خطر على سرية العمل؛ يفضل استخدام خوادم خاصة أو حلول سحابية مشفّرة للشركات.

النسخ الاحتياطية غير المشفّرة

يجب تشفير النسخة محليًا قبل رفعها.



✅ الخلاصة

التخزين السحابي مفيد، لكن ليس لكل شيء.

استخدمه بذكاء، واحتفظ بالبيانات الحساسة مشفرّة أو في أجهزة غير متصلة بالإنترنت.

الوعي الأمني هو خط الدفاع الأول.