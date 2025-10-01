الأربعاء 2025-10-01 03:15 م
 

لحماية الخصوصية.. ملفات لا يجب تخزينها على السحابة

55
تعبيرية
 
الأربعاء، 01-10-2025 02:38 م

الوكيل الإخباري-   رغم أن التخزين السحابي مريح وفعّال، إلا أن تقارير تقنية حديثة حذرت من رفع بعض الملفات عليه بسبب المخاطر الأمنية. أبرز ما لا يجب تخزينه:

اضافة اعلان


الصور شديدة الخصوصية
عرضة للتسريب كما حدث في اختراق iCloud عام 2014.
الوثائق الحساسة
مثل جوازات السفر، التقارير الطبية، والمعلومات المالية.
كلمات المرور ومفاتيح التشفير
لا يجب حفظها على السحابة؛ البديل الآمن هو تطبيقات إدارة كلمات المرور.
البيانات التجارية السرية
خطر على سرية العمل؛ يفضل استخدام خوادم خاصة أو حلول سحابية مشفّرة للشركات.
النسخ الاحتياطية غير المشفّرة
يجب تشفير النسخة محليًا قبل رفعها.

✅ الخلاصة
التخزين السحابي مفيد، لكن ليس لكل شيء.
استخدمه بذكاء، واحتفظ بالبيانات الحساسة مشفرّة أو في أجهزة غير متصلة بالإنترنت.
الوعي الأمني هو خط الدفاع الأول.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ن

فيديو الوكيل إدارة السير ترد على شكوى مواطن بشأن مخالفة مرورية متكررة

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية "المتقاعدين العسكريين" تسيّر رحلة عمرة للديار المقدسة

78

طب وصحة تلوث الهواء يزيد من حدة أعراض انقطاع النفس أثناء النوم

g

أخبار الشركات حان وقت التغيير.. سامسونج تدعوكم لتختاروا الأفضل مع حملة #تستاهل_أكثر

خك

تكنولوجيا أدوات لإدارة هاتفك مباشرة عبر شاشة الكمبيوتر

غت

تكنولوجيا مايكروسوفت تطلق ميزة "Copilot Portraits"

صق

أخبار الشركات زين الأردن.. ثلاثة عقود من ريادة سوق الاتصالات الوطني

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية محافظ مدينة نابلس يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 8



 
 





الأكثر مشاهدة