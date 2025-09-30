غوغل تحتفل بذكرى تأسيسها الـ27 بإعادة عرض شعارها الأصلي

بدأ المشروع عام 1996 باسم "BackRub"، ثم تحول الاسم إلى "googol" (رقم 1 متبوع بـ100 صفر)، قبل أن يُسجل الخطأ الشائع باسم "google.com"، الذي اعتمده المؤسسان لاري بيدج وسيرجي برين لسهولته.
مع مرور الوقت، أصبح "Google" فعلًا في اللغة الإنجليزية، يُستخدم للبحث على الإنترنت، وأُدرج في قاموس أوكسفورد منذ 2006، ليعكس مكانتها في الثقافة الرقمية العالمية.
