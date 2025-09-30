الثلاثاء 2025-09-30 03:33 م
 

غوغل تحتفل بذكرى تأسيسها الـ27 بإعادة عرض شعارها الأصلي

الوكيل الإخباري-   في 27 أيلول 2025، احتفلت غوغل بذكرى تأسيسها الـ27 عبر إعادة عرض الشعار الأصلي الذي استخدمته لأول مرة عام 1998. رغم أن التسجيل الرسمي كان في 4 أيلول 1998، اعتمدت الشركة 27 أيلول كتقليد سنوي للاحتفال والتواصل مع الجمهور.

بدأ المشروع عام 1996 باسم "BackRub"، ثم تحول الاسم إلى "googol" (رقم 1 متبوع بـ100 صفر)، قبل أن يُسجل الخطأ الشائع باسم "google.com"، الذي اعتمده المؤسسان لاري بيدج وسيرجي برين لسهولته.


مع مرور الوقت، أصبح "Google" فعلًا في اللغة الإنجليزية، يُستخدم للبحث على الإنترنت، وأُدرج في قاموس أوكسفورد منذ 2006، ليعكس مكانتها في الثقافة الرقمية العالمية.

 

لبنان 24 

 

 
 
بورصة عمان

