مايكروسوفت تطلق ميزة "Copilot Portraits"

الوكيل الإخباري- كشفت مايكروسوفت مؤخرًا عن ميزة تجريبية جديدة باسم "Copilot Portraits"، تهدف إلى جعل التفاعل مع الذكاء الاصطناعي أكثر إنسانية ودفئًا. تتيح هذه الميزة للمستخدمين اختيار صور رمزية معبّرة تظهر حركات وتعابير وجه طبيعية، مما يضيف طابعًا بصريًا أكثر قربًا للتواصل مع المساعد الذكي.





✨ ما هي الميزة؟

صور رمزية فنية (Avatars):

يمكنك اختيار واحدة من 40 صورة مرسومة بأسلوب تعبيري.

تعابير وحركات بشرية:

الصور تتحرك وتُظهر هز الرأس، تعابير وجه، وحركة شفاه متزامنة مع الصوت.

صوت معبّر:

المساعد يتحدث بصوت أقرب للبشر من حيث النبرة والمشاعر.



🧠 كيف تعمل؟

تعتمد على تقنية VASA-1 من أبحاث مايكروسوفت.

يتم توليد التعابير والحركات من صورة واحدة فقط.

تُفعّل عبر Copilot Labs (بيئة تجريبية لتجربة الميزات الجديدة).



⚠️ قيود الاستخدام:

للمستخدمين بعمر 18 سنة فما فوق.

يوجد حدود يومية للتفاعل.

يتم التنبيه بوضوح أن التفاعل يتم مع ذكاء اصطناعي، وليس إنسانًا.



✅ الخلاصة:

"Copilot Portraits" تجعل المساعد الذكي يبدو أقرب للبشر في الشكل والتفاعل، لتجربة تواصل أكثر راحة وألفة.

