مايكروسوفت تطلق ميزة "Copilot Portraits"

صور رمزية فنية (Avatars):
يمكنك اختيار واحدة من 40 صورة مرسومة بأسلوب تعبيري.
تعابير وحركات بشرية:
الصور تتحرك وتُظهر هز الرأس، تعابير وجه، وحركة شفاه متزامنة مع الصوت.
صوت معبّر:
المساعد يتحدث بصوت أقرب للبشر من حيث النبرة والمشاعر.
🧠 كيف تعمل؟
تعتمد على تقنية VASA-1 من أبحاث مايكروسوفت.
يتم توليد التعابير والحركات من صورة واحدة فقط.
تُفعّل عبر Copilot Labs (بيئة تجريبية لتجربة الميزات الجديدة).
⚠️ قيود الاستخدام:
للمستخدمين بعمر 18 سنة فما فوق.
يوجد حدود يومية للتفاعل.
يتم التنبيه بوضوح أن التفاعل يتم مع ذكاء اصطناعي، وليس إنسانًا.
✅ الخلاصة:
"Copilot Portraits" تجعل المساعد الذكي يبدو أقرب للبشر في الشكل والتفاعل، لتجربة تواصل أكثر راحة وألفة.
