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الأربعاء، 19-05-2021 03:36 م

علماء 'فيسبوك' يعلّمون الذكاء الاصطناعي ما يجب نسيانه من بيانات مثلما يفعل العقل البشري

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الوكيل الاخباري - طورت شركة "فيسبوك" تقنية لتمكين الذكاء الاصطناعي من نسيان القليل من المعلومات، تعمل تماما مثل الدماغ البشري، حتى تتمكن أجهزة الكمبيوتر من إكمال المهام بسرعة وكفاءة أكبر.

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وتعتمد الشبكة الاجتماعية على الذكاء الاصطناعي للكشف عن المحتوى الضار، مثل خطاب الكراهية والعنف التصويري، لتصنيف المحتوى في آخر الأخبار وتنفيذ مهام أخرى. ومع وجود 2.85 مليار شخص يسجلون الدخول إلى الشبكة الاجتماعية كل شهر، تعتمد الشركة بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي.

 

وقال علماء الأبحاث في "فيسبوك" في منشور على مدونة إلكترونية إنهم ابتكروا طريقة جديدة تُسمى Expire-Span (وقت انتهاء الصلاحية)، تعلّم الذكاء الاصطناعي كيفية نسيان كميات كبيرة من المعلومات غير ذات الصلة بمهمة معينة.


وأشار العلماء إلى أن كل جزء من المعلومات يحصل على تاريخ انتهاء صلاحية، ما يؤدي إلى تحرير مساحة ذاكرة الكمبيوتر حتى يتمكن من التركيز على التفاصيل الضرورية لإكمال المهمة. وتتنبأ تقنية Expire-Span بالمعلومات الأكثر صلة وأهمية، على حد قول "فيسبوك".


وأوضحت أنجيلا فان وسينبايار سخباتار، علماء الأبحاث في "فيسبوك" من خلال المدونة: "على سبيل المثال، إذا كان النموذج يتدرب على أداء مهمة تنبؤ بالكلمات، فمن الممكن تعليم الذكاء الاصطناعي أن يتذكر الكلمات النادرة مثل الأسماء، وينسى الكلمات الشائعة جدا والحشو مثل the and of".


وقالت "فيسبوك" إنه مع Expire-Span، تقترب الشركة خطوة واحدة من جعل أجهزة الكمبيوتر تحتفظ بذكريات مثل البشر. ولاحظ الباحثون أن الدماغ البشري يحافظ بشكل طبيعي على المعلومات المهمة بدلا من كل التفاصيل.

 

روسيا اليوم

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