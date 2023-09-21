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الخميس، 21-09-2023 12:26 م

في إطار اجتماع عقده لقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برنامج "Jordan Source" يستعرض آخر إنجازاته ويكشف عن إطلاق مجلة JoSourceIT الإلكترونية وتطبيقه للهواتف المتنقلة

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الوكيل الإخباري - استضاف برنامج- Jordan Source الذي تم تنفيذه بموجب وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة - مؤخراً الإصدار الأحدث من اجتماع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث جمع قادة القطاع المؤثرين والمبتكرين والتنفيذيين بهدف عرض التزامه المستمر نحو التقدم والنمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة، مع التركيز على تعزيز سمعة البلاد كخيار رئيسي لتعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية.

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عُقد اجتماع القطاع يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر في "ذا سبيس" في جبل عمان، حيث استقبل أكثر من 80 ضيفًا من مختلف المؤسسات التكنولوجية والمعلوماتية في الأردن والمنطقة، بما في ذلك أعضاء من دليل برنامج Jordan Source للشركاء المحليين والدوليين. افتتح الاجتماع بكلمات ترحيبية ألقاها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة ، أحمد هنانده، تلاها عرض لأحدث إنجازات برنامج Jordan Source.


و قد أعلن Jordan Source عن إطلاق مجلته الجديدة الإلكترونية الرائدة JoSourceIT، التي تجلب أحدث التطورات في مشهد التكنولوجيا في الأردن إلى القراء.

يقدم العدد الافتتاحي، الذي يحمل عنوان " السيطرة التكنولوجية العالمية" وجهة نظر مفصلة حول المواهب التكنولوجية المحلية والخارجية في البلاد، بالإضافة إلى محتوى شامل يتضمن تغطية واسعة للمواضيع الرائجة المتعلقة بتعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد العمليات التجارية، والألعاب، وصناعة التكنولوجيا الأوسع نطاقًا.

 


وقد كشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أيضًا عن تطبيقها المحمول الجديد لبرنامجها Jordan Changemakers بدعم من Jordan Source،الذي يهدف لرفع وتمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن من خلال شبكة عالمية من سفراء التكنولوجيا.

 

يوفر الإطلاق المبدئي للتطبيق الجديد لمحة عن مجموعة المواهب الأردنية الهائلة في التكنولوجيا حول العالم، وليساعد بتصنيف الأردن لتكون من القادة العالميين في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولتحفيز المبتكرين الأردنيين في مجال التكنولوجيا للوصول إلى المسرح العالمي. وكما هو الحال دائمًا، لتكمل رؤية Jordan Source لتحديد موقع الأردن كمركز الاستثمار وتعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المفضل في المنطقة.

 


احتفالًا بالنجاح المستمر، كان برنامج Jordan Source سعيد أيضًا بالترحيب خلال الاجتماع باثنين من أحدث الأعضاء المنضمين لقائمة الشركاء لديه  : شبكة "Go My Code" التي تُعنى بتنمية مهارات التكنولوجيا التعليمية والابتكار وبالتدريب على المهن الجديدة والمستقبلية، وشركة "ألما هيلث" الرائدة بتقديم خدمات الرعاية الصحية الرقمية للمصابين بالأمراض المزمنة، كاشفاً عن خطط كل منهما بالتوسع في المملكة بافتتاح مكاتب لهما.


انتهى الاجتماع بإجراء استبيان مباشر وتصريحات مفتوحة من الجمهور، تلاها فترة تواصل.
علق وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هنانده، على العديد من إنجازات برنامج Jordan Source قائلاً: "نحن فخورون جداً بمواصلة رحلتنا في جلب استثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى البلاد، مع شركاء جدد مقبلون بالتوسع في المملكة بافتتاح مكاتب لهم ،" وواصل، مشددًا على أهمية المجلة الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثًا، "لن تساعد JoSourceIT فقط على تسليط الضوء على إنجازات الأردنيين في مجال التكنولوجيا حول العالم، ولكنها ستعمل أيضًا كمصدر مهم للمستثمرين الذين يبحثون عن تعزيز وجودهم في الشرق الأوسط. وسيفعل ذلك كله بينما يلهم الأردنيين لمواصلة تعزيز موقعهم في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات."

 


أكد هنانده أيضاً على أهمية الإطلاق المتزامن للتطبيق المحمول Jordan Changemakers، قائلاً: "إنه مكان يمكن فيه للمبتكرين الأردنيين في مجال التكنولوجيا حول العالم التجمع ووضع الأردن على الخارطة كقائد في مجال التكنولوجيا، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي، مما يوفر لهم المنصة المناسبة لمناقشة كيف يمكنهم المساعدة في جلب النجاح على نطاق عالمي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن."


منذ تأسيسه، أحرز برنامج Jordan Source تقدمًا ملحوظًا في عدة مجالات. فقد تمكن البرنامج من بناء شراكات مع الشركات المحلية والدولية، ودعم نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلي بحُزم جذابة من المنح والحوافز، وجذب استثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة إلى المملكة، والمشاركة النشطة في العديد من الأحداث الصناعية الإقليمية والدولية. هذه الجهود الجماعية عززت سمعة البلاد كوجهة رائدة لتكنولوجيا المعلومات وتعهيد الأعمال.

 




 

 


 

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