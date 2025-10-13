الإثنين 2025-10-13 02:51 م
 

قد تدمران جهازك.. "مايكروسوفت" تُحذر من ميزتين في ويندوز

الإثنين، 13-10-2025 02:27 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت شركة مايكروسوفت تحذيرًا رسميًا من ميزتين في نظامي التشغيل ويندوز 10 و11 قد تؤديان إلى بطء ملحوظ في أداء الأجهزة، خاصة تلك ذات المواصفات المتوسطة أو الضعيفة.

وذكرت الشركة في وثيقة دعم فني حديثة أن ميزتي المزامنة التلقائية لخدمة OneDrive والتأثيرات البصرية في واجهة النظام تستهلكان موارد النظام، مثل المعالج وذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، مما يؤثر سلبًا على سرعة الجهاز واستجابته.


مزامنة OneDrive
رغم أهمية ميزة المزامنة في نقل الملفات بين الجهاز والسحابة، إلا أن عملها في الخلفية يستهلك قدرًا كبيرًا من الموارد. ونصحت مايكروسوفت بإيقاف المزامنة مؤقتًا، خاصة أثناء أداء المهام الثقيلة، وذلك من خلال الضغط على أيقونة OneDrive واختيار "Pause syncing" لمدة تصل إلى 24 ساعة.


التأثيرات البصرية
أما التأثيرات البصرية مثل الرسوم المتحركة والشفافية، فتُعد من العوامل التي تزيد الحمل على المعالج وبطاقة الرسوميات، خاصة في الأجهزة التي تقل ذاكرتها عن 8 غيغابايت. ويمكن تعطيل هذه التأثيرات من إعدادات النظام للحصول على أداء أسرع رغم الشكل البصري الأبسط.


نصائح إضافية
وأوصت مايكروسوفت باتباع إجراءات أخرى لتحسين الأداء، مثل:
تثبيت التحديثات بانتظام
تنظيف القرص وتوفير مساحة كافية
تقليل عدد برامج بدء التشغيل
فحص الجهاز من البرمجيات الضارة


وأكدت الشركة أن هذه الإجراءات قد تُحدث فرقًا كبيرًا في أداء النظام، خاصة على الأجهزة القديمة، رغم أنها قد لا تكون ضرورية للحواسيب الحديثة.

 

